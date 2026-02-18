我的頻道

藍莓對全身健康有益 但吃越多未必越好

退而不休 服務長者…96歲老船長 施吾庠領航「長青艦」

冬奧╱蘇翊鳴奪中國首金 掩面而泣：最好的生日禮物

新華社義大利利維尼奧2月18日電
當地時間2月18日，在義大利利維尼奧舉行的米蘭-科爾蒂納冬奧會單板滑雪男子坡面障礙技巧決賽中，中國選手蘇翊鳴奪得冠軍。（新華社）
中國國旗在阿爾卑斯山冉冉升起，蘇翊鳴掩面而泣。在自己22歲生日這天，他站上米蘭冬奧會單板滑雪男子坡面障礙技巧領獎台的最高處，雙手緊握，雙目緊閉，盡情享受這一刻榮光。

這是如約而至的一天，也是讓人苦等的一天。這枚金牌，蘇翊鳴從北京冬奧會等到米蘭冬奧會，中國代表團從農曆蛇年等到農曆馬年。

因暴雪預警，組委會14日晚上發出通知，原定於16日進行的男子坡障資格賽，提前到15日進行。賽期提前，蘇翊鳴被迫少練一天、備戰節奏受到影響，資格賽中他顯然沒有做好準備，僅排名第八，直接導致他在決賽中的出場位置比較靠前。

突如其來的暴雪，不僅擾亂運動員的備戰，還有可能直接影響賽事結果。如果決賽也因暴雪無法進行，甚至有可能直接按照資格賽成績頒發獎牌。

17日，利維尼奧大雪封山，令人心憂；18日，風雪散盡，撥雲見日。

蘇翊鳴站上賽道起點，雙手調整下護目鏡，與教練擁抱，自信出發。

首輪他在第一個道具區落地微晃，在第一個跳台做1440度轉體落地時手觸地，隨後兩個跳台分別完成1620度和1800度轉體，成功落地。這一跳得到82.41分，其中分段分48.55分，完成分33.86分，首輪暫居第一。日本選手長谷川帝勝以82.13分緊隨其後。

蘇翊鳴第二滑在第一個道具區的動作質量有所改善，最後一個跳台做1800度轉體時空中抓板不實，分段分（50.30）有所提升，完成分（29.60）有所下降，總分79.90，雖未超越第一滑的成績，但仍保持領先。

第三滑，蘇翊鳴在第二個道具區略有瑕疵，分段成績為49.25分，完成分為32.93分，總成績82.18分。第四次參加冬奧會的加拿大老將麥克莫里斯、資格賽第一名的新西蘭選手門齊斯均出現失誤，長谷川帝勝也在第三滑失誤，主要對手接連退出金牌競爭，蘇翊鳴距離冠軍越來越近。

最終，他鎖定冠軍，將在北京冬奧會上的坡障銀牌換上新的顏色。

蘇翊鳴在終點解開雪板、摘掉頭盔和帽子，仰天長嘯。他擁抱偶像麥克莫里斯，擁抱每一個在他之後滑下來的運動員，擁抱他的父母。

「我希望在今天這個特殊的日子展現最好的自己，展現出一個單板滑雪運動員最好的一面，展現中國冰雪最靚麗的一面。」蘇翊鳴賽後說，「在22歲生日這天，當我真正把金牌掛在脖子上時，還是難以相信，像做夢一樣！」

這是中國代表團在米蘭冬奧會上期望已久的首枚金牌，是蘇翊鳴送給自己最好的生日禮物，也是獻給正在歡度春節的中國人的新春大禮！

當地時間2月18日，米蘭冬奧會單板滑雪男子坡面障礙技巧決賽在利維尼奧雪上公園展開，中國隊選手蘇翊鳴憑藉第一輪比賽得到的82.41分獲得金牌，這也是中國體育代表團在本屆冬奧會上獲得的第一枚金牌。圖為蘇翊鳴在第二輪比賽中。（中新社）

