冬奧╱蘇翊鳴奪中國首金 掩面而泣：最好的生日禮物

當地時間2月18日，在義大利利維尼奧舉行的米蘭-科爾蒂納冬奧會單板滑雪男子坡面障礙技巧決賽中，中國選手蘇翊鳴奪得冠軍。（新華社）

中國國旗在阿爾卑斯山冉冉升起，蘇翊鳴掩面而泣。在自己22歲生日這天，他站上米蘭冬奧 會單板滑雪男子坡面障礙技巧領獎台的最高處，雙手緊握，雙目緊閉，盡情享受這一刻榮光。

這是如約而至的一天，也是讓人苦等的一天。這枚金牌，蘇翊鳴從北京冬奧 會等到米蘭冬奧會，中國代表團從農曆蛇年等到農曆馬年。

因暴雪預警，組委會14日晚上發出通知，原定於16日進行的男子坡障資格賽，提前到15日進行。賽期提前，蘇翊鳴被迫少練一天、備戰節奏受到影響，資格賽中他顯然沒有做好準備，僅排名第八，直接導致他在決賽中的出場位置比較靠前。

突如其來的暴雪，不僅擾亂運動員的備戰，還有可能直接影響賽事結果。如果決賽也因暴雪無法進行，甚至有可能直接按照資格賽成績頒發獎牌。

17日，利維尼奧大雪封山，令人心憂；18日，風雪散盡，撥雲見日。

蘇翊鳴站上賽道起點，雙手調整下護目鏡，與教練擁抱，自信出發。

首輪他在第一個道具區落地微晃，在第一個跳台做1440度轉體落地時手觸地，隨後兩個跳台分別完成1620度和1800度轉體，成功落地。這一跳得到82.41分，其中分段分48.55分，完成分33.86分，首輪暫居第一。日本選手長谷川帝勝以82.13分緊隨其後。

蘇翊鳴第二滑在第一個道具區的動作質量有所改善，最後一個跳台做1800度轉體時空中抓板不實，分段分（50.30）有所提升，完成分（29.60）有所下降，總分79.90，雖未超越第一滑的成績，但仍保持領先。

第三滑，蘇翊鳴在第二個道具區略有瑕疵，分段成績為49.25分，完成分為32.93分，總成績82.18分。第四次參加冬奧會的加拿大老將麥克莫里斯、資格賽第一名的新西蘭選手門齊斯均出現失誤，長谷川帝勝也在第三滑失誤，主要對手接連退出金牌競爭，蘇翊鳴距離冠軍越來越近。

最終，他鎖定冠軍，將在北京冬奧會上的坡障銀牌換上新的顏色。

蘇翊鳴在終點解開雪板、摘掉頭盔和帽子，仰天長嘯。他擁抱偶像麥克莫里斯，擁抱每一個在他之後滑下來的運動員，擁抱他的父母。

「我希望在今天這個特殊的日子展現最好的自己，展現出一個單板滑雪運動員最好的一面，展現中國冰雪最靚麗的一面。」蘇翊鳴賽後說，「在22歲生日這天，當我真正把金牌掛在脖子上時，還是難以相信，像做夢一樣！」