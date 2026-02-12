冬奧╱雖遲但到 義大利高山滑雪首金終於來了

我的頻道

新華社義大利科爾蒂納丹佩佐2月12日電
當地時間2月12日，米蘭-科爾蒂納冬奧會高山滑雪女子超級大回轉比賽在意大利科爾蒂納舉行，義大利選手費代麗卡·布里尼奧內在比賽中。（新華社）
當地時間2月12日，米蘭-科爾蒂納冬奧會高山滑雪女子超級大回轉比賽在意大利科爾蒂納舉行，義大利選手費代麗卡·布里尼奧內在比賽中。（新華社）

苦等多日，東道主終於迎來米蘭冬奧會高山滑雪首金。12日，在科爾蒂納丹佩佐的托法納高山滑雪中心，35歲的義大利老將布里尼奧內獲得女子超級大回轉金牌。

當日科爾蒂納再飄雪花，不利於要求使用冰狀雪的高山滑雪項目選手發揮，且部分賽道能見度較低，多名選手由於穿越旗門失敗或摔出賽道等原因未能完賽。

開幕式上，布里尼奧內作為義大利代表團的旗手，參加在科爾蒂納的運動員入場儀式。北京冬奧會上，她是女子大回轉亞軍和全能季軍。8日的女子滑降比賽中她名列第十。

12日，布里尼奧內頭戴老虎圖案頭盔，以1分23秒41的成績完賽，在所有選手中排名第一。此前布里尼奧內遭遇腿部骨折，這僅是她傷癒復出後的第四場比賽。

為東道主贏得備受期待的高山滑雪項目首金的同時，布里尼奧內也成為女子高山滑雪歷史上最年長的奧運冠軍。她說：「這太瘋狂了，我自己甚至還沒有反應過來。」

31歲的法國選手米拉多利和33歲的奧地利選手許特爾，分別以0.41秒和0.52秒的差距獲得銀牌、銅牌，二人都是首次獲得奧運獎牌。

米拉多利說：「（獲得銀牌）非常開心，今天我的注意力非常集中。能見度不是很好，一切都發生得非常快，我必須快速反應。」

「我當時一直在發抖，那一趟滑行太瘋狂了，賽道非常具有挑戰性，我簡直是在拼命。」許特爾坦言，「我當時想著這可能是我在奧運會上的最後一次超級大回轉（比賽），所以必須全力以赴」。

由於賽道難度大且天氣不佳，當日參賽的43名選手中有17人未能完賽，包括領銜世界盃該項目積分榜的義大利名將戈賈、來自捷克的高山滑雪和單板滑雪跨項選手萊德茨卡等，女子滑降冠軍、美國選手約翰遜更是還沒滑到第一個計時點就摔出了賽道。

當地時間2月12日，米蘭-科爾蒂納冬奧會高山滑雪女子超級大回轉比賽在意大利科爾蒂納舉行，冠軍意大利選手費代麗卡·布里尼奧內在頒獎儀式上。（新華社）

