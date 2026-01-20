大坂直美「水母裝」吸睛造型亮相 澳網首輪旗開得勝

我的頻道

中央社墨爾本20日綜合外電報導
日本好手大坂直美20日以「水母裝」造型，撐著白色陽傘、戴著紗帽進入澳網球場，再度以奇裝異服驚艷四座。歐新社
日本好手大坂直美20日以「水母裝」造型，撐著白色陽傘、戴著紗帽進入澳網球場，再度以奇裝異服驚艷四座。歐新社

日本好手大坂直美今天以「水母裝」造型，撐著白色陽傘、戴著紗帽進入澳網球場，再度以奇裝異服驚艷四座，並在女單首輪擊敗對手，晉級次輪賽事。

大坂直美進入澳網拉佛球場（Rod Laver Arena）進行夜間比賽時，以色彩繽紛的造型登場，她手持白色陽傘、戴著白色寬邊紗帽，身穿海洋主題上衣，引起觀眾席一陣驚呼。

她彷彿將球場當作時裝伸展台，優雅地向觀眾揮手致意，隨後她收起陽傘，將帽子與面紗整齊放到一旁。在賽前儀式時，她下半身仍穿著部分百褶裙裝。

在比賽開打後，大坂直美改穿常規網球裝，最終以6比3、3比6、6比4擊敗克羅埃西亞女將魯日奇（Antonia Ruzic），晉級澳網女單第二輪。

大坂直美現年28歲，曾登上世界球后，坐擁4座大滿貫金盃，包括2座澳網及2座美網后冠，近年來飽受傷勢及心理健康問題所苦，在場內外則以時尚風格聞名。

去年法網期間，大坂直美穿上櫻花主題的服裝，引起媒體注意，並在醫療暫停時修剪她的櫻花主題指甲。2024年美網期間，她甚至以亮眼的綠色蝴蝶結造型現身球場。

「時尚雜誌」（Vogue）報導，大坂直美今天這套服裝的靈感，源自她陪2歲女兒謝伊（Shai）讀書的溫馨時刻。

大坂直美表示：「書裡有一張水母的圖片，當我拿給她看時，她顯得非常興奮。」

大坂直美 澳網 心理健康

