還在稱讚12強棒球賽？陳傑憲：已經是過去式

陳傑憲(右)爆紅後依舊謙虛。圖／TVBS提供

去年底落幕的世界12棒球錦標賽，台灣奪下首座世界冠軍，掀起台灣一陣棒球狂潮。人稱「台灣隊長」的陳傑憲 ，登上TVBS網路節目「鞋來開箱」接受專訪。陳傑憲十分謙虛，表示自己只是運氣比較好，在國際賽打了好表現被大家看見，同時提到這場球賽對自己的意義：「（人生）變得比較不一樣，但本質不變還是棒球員。」

拿下冠軍獎牌，陳傑憲也分享他的心情轉折，「沒有想過可以在一級賽事中拿到冠軍，但現在也調適心情，當為過去式，」希望這面獎牌能提醒自己，帶著更自信、更有動力的延續自己的棒球生涯。

訪談中他從統一獅球員的角度，回顧2016年初入職棒，到去年12強一路的心路歷程，也期待在新球季，喜歡他的球迷能夠繼續支持統一獅隊。

陳傑憲特地帶來了一雙明星賽的手繪釘鞋，他表示那時候很喜歡黃色，所以請畫鞋師以黃色進行設計，可惜穿到的機會並不多，他也期待球隊若有義賣活動，能競標出去幫助有需要的弱勢團體。

陳傑憲回憶2021年原本想在日本 購買適合出席重要場合的精品包，因為價格太貴至今還沒入手。他坦言自己沒什麼物慾，只要看到價格太貴便會猶豫不決，「我不喜歡買了不用，我喜歡買了可以馬上用，而且可以用很久。」加上平常征戰球場，現場沙塵大以及沒有適合的置物空間，自認並不適合帶精品包。

而他在桃園機場征戰東京時所背的後背包，正好符合需求，這次也首度在節目中開箱曝光。陳傑憲透露因背包外型時尚，吸引許多球迷關注，意外成為熱搜商品，如今這款運動背包今已徹底斷貨，連妻子琦琦也感到訝異。