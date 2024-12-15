台18歲投手陽念希 與職棒舊金山巨人隊簽約

陽念希。(資料照，記者陳正興／攝影)

台北市大18歲投手陽念希13日在大專棒球聯賽對國體大先發後，確定與美職舊金山 巨人隊簽約，合約總值約50萬美元，如願完成旅美夢，因球團限制，接下來應不會再登板投球。

陽念希就讀平鎮高中時期連3年都被選入青棒國家代表隊，高一時在U18世界盃 棒球賽對美國投出代表作，去年再度入選青棒國手，但狀況調整不如預期。

陽念希今年再被選入亞洲青棒錦標賽台灣隊，找回身手和自信，扛冠軍戰先發對日本 ，投2.2局被敲出5支安打，投出3次三振，失掉1分責失分，率領台灣擊敗日本，奪下睽違17年、隊史亞青第3冠。

陽念希有破150公里火球，一直以旅外為目標，畢業後選擇先到大學磨練，雖然近期多名球員選擇旅日發展，但陽念希坦言比較喜歡美職的氛圍，期間2至3支國外球隊持續關注，也確定加盟舊金山巨人隊，完成旅美夢，合約總值約50萬美元，待體檢過後合約正式生效。

陽念希在113學年度大專棒球聯賽投打都有出賽紀錄，前一場投球登板為13日對國立體大先發，投1.2局失掉4分責失分、承擔敗投，此屆投手出賽合計投9局失掉11分（10分責失分），防禦率10；陽念希在11日對開南大學比賽後半段代打上場敲安，打者身份出賽2打數敲出1支安打、選到1次四壞保送。