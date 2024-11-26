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大谷翔平恩師栗山英樹 到101看紀念球 最欣賞中華隊這1棒

記者江佩君／即時報導
日職火腿隊首席棒球總管栗山英樹(右)及台北101董事長賈永婕(左)在中華隊專區合照。圖／台北101提供
日職火腿隊首席棒球總管栗山英樹(右)及台北101董事長賈永婕(左)在中華隊專區合照。圖／台北101提供

日本職棒火腿鬥士隊今為古林睿煬舉辦加盟記者會，北海道火腿首席棒球總管栗山英樹也特別來台為他穿上37號球衣。此外，栗山英樹今天下午前往台北101，由101董事長賈永婕接待導覽，一起前往觀景台參觀「夢想高飛」特展，欣賞大谷翔平的「50/50紀念球」。

栗山英樹是大谷翔平在日職火腿鬥士隊的恩師與總教練，栗山英樹今在台北101表示，「台灣國民與台北101非常重視大谷翔平這顆球，感到非常的感激，謝謝你們」。

栗山英樹也指出，今年他來台灣多次，看了U18、U15比賽，看到年輕小朋友很大的成長，有感覺中華隊會變得非常厲害。這次12強棒球賽，中華隊從預賽到決賽都表現得非常棒，雖然最後日本隊輸球了，但對日本隊會是非常好的經驗。

日職火腿隊首席棒球總管栗山英樹(右)及台北101董事長賈永婕(左)，與大谷翔平5...
日職火腿隊首席棒球總管栗山英樹(右)及台北101董事長賈永婕(左)，與大谷翔平50/50紀念球合影。圖／台北101提供

栗山英樹被問到中華隊他最欣賞的球員是誰？他回答第三棒陳傑憲。栗山英樹表示，陳傑憲是非常好的打者，希望他來日本打球。

「夢想高飛」特展除了展出大谷翔平的「50/50紀念球」，也新增中華隊專區，展出Team Taiwan全員簽名球、冠軍隊簽名球衣、比賽壘包，特展展出至2025年3月2日。

影片來源：聯合新聞網

大谷翔平 日本 陳傑憲

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