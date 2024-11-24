我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

衛報：蔡英文原訂10/16~18訪英 遭英外交部干預

台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」

日本外野手曾稱輸台灣就改當投手 網批：驕兵必敗

中央社東京25日專電
參加世界12強棒球賽的日本選手辰己涼介。(中央社)
參加世界12強棒球賽的日本選手辰己涼介。(中央社)

世界12強棒球賽台灣隊昨天以4比0完封日本奪冠。日本隊外野手辰己涼介賽前曾說，「如果輸給台灣就要改當投手」。他賽後收回轉行的玩笑話，但表示「明天起要立刻投入訓練和打擊練習，為下個賽季做好準備。」網友則批評，「驕兵必敗」，總是有人學不會。

27歲的辰己涼介在複賽對決台灣時表現出色，擊出1支安打，貢獻2分打點，並成功上壘3次。賽後，他當時甚至說出豪言壯語，表示決賽如果輸給台灣隊就「轉行當投手」，以示要拿下優勝的決心。

24日比賽開始之前，他也負責信心喊話，激勵隊友士氣。他當時說，「我來自未來！恭喜奪冠！」，藉此炒熱氣氛。然而最終，他的「預言」並沒有成真。

面對敗北，辰己賽後表示，「從明天開始，要立刻投入訓練和打擊練習，為下個賽季做好準備。」他收回轉行當投手的玩笑話，以不休息、直接投入練習的行動來展現決心。

不過，日本網友對他賽前說大話的行動不太讚賞。

有網友說，「如果是隊伍裡面最年輕的選手，這麼做還可以當作可愛來接受，但他已經27歲，比牧選手（牧秀悟）還要年長。在這支年輕隊伍裡，似乎沒人能叫他注意一點，果然還是需要有國際賽事豐富的選手坐鎮才行。」

有網友說，「過於放鬆是對對手缺乏誠意的表現，真的很令人感到遺憾。如果是國內比賽還能理解，但是對台灣隊發表這種看似輕視的言論，如果是鈴木一朗選手的時代，簡直無法想像。雖然是因為輸了才被放大檢視，但即使贏了，這種國家隊也讓人無法支持。」

有網友認為，「這次的國家隊中，缺乏像是達比修有，或是大谷翔平這種能夠帶領隊伍的選手。看過第一屆世界棒球經典賽（WBC）韓國隊的例子就會知道，驕兵必敗。這應該世世代代引以為戒，但是不是每隔幾年就要犯一次相同錯誤呢？」

還有網友以他的玩笑話嘲笑他，「我來自未來，辰己已經改行當投手了，恭喜！」

日本 大谷翔平 鈴木一朗

上一則

日本隊痛失12強連霸 監督「井端辭職」成熱門關鍵字

下一則

12強棒球賽／中華隊奪冠 團隊獎金突破千萬美元

延伸閱讀

12強棒球賽／3朝元老陳冠宇大爆哭 直言「不想忘記今天」

12強棒球賽／3朝元老陳冠宇大爆哭 直言「不想忘記今天」
日本遭完封痛失12強棒球賽連霸 監督：全是我的責任

日本遭完封痛失12強棒球賽連霸 監督：全是我的責任
樂天女孩砸日本國旗應援惹挨批「沒禮貌」球團道歉了

樂天女孩砸日本國旗應援惹挨批「沒禮貌」球團道歉了
12強棒球賽／13投手坦言「玄學」 林岳平迷信到不敢刮鬍子

12強棒球賽／13投手坦言「玄學」 林岳平迷信到不敢刮鬍子

熱門新聞

「紅土之王」納達爾19日在台維斯杯八強賽的職業生涯最後一舞惜敗後，正式告別網壇。路透

含淚告別網壇的納達爾 生涯總獎金史上第二高

2024-11-20 08:56
過去六周，球王辛納手感特別火燙，並把絕佳的近況轉換為空前賺錢的連勝模式。歐新社

這名網球選手每踏入球場 就進帳近100萬美元

2024-11-20 09:46
中華隊曾頌恩敲出安打後比出慶祝手勢。（記者許正宏／攝影）

棒球12強／中華隊「三角飯糰」慶祝手勢 他解釋含意與由來

2024-11-23 19:35
陳傑憲敲出三分砲，還有多記關鍵守備，扮演中華隊的萬能隊長。（記者許正宏／攝影）

12強棒球賽／中華隊奪冠 3大賽首度稱霸 阻日本27連勝

2024-11-24 08:13
在廈門舉行的2026美加墨世界杯亞洲區預選賽18強賽第六輪比賽中，中國隊主場1比3不敵日本隊。(新華社)

世界杯資格賽／上次0:7 中國隊「血恥之戰」1:3不敵日本

2024-11-19 10:08
納達爾結束23年的職業生涯。(新華社)

網球／納達爾退休 回顧紅土之王經典身影、與費德勒情誼成美談

2024-11-20 02:10

超人氣

更多 >
王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂

王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂
華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡

華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡
趙露思「珠簾玉幕」大結局惹哭觀眾… 有人氣到想給編劇寄刀片

趙露思「珠簾玉幕」大結局惹哭觀眾… 有人氣到想給編劇寄刀片
比中國更卷 上海人定居舊金山10年喊「後悔了」

比中國更卷 上海人定居舊金山10年喊「後悔了」
4生肖12月機運多多 屬牛可望升職、他遇事業轉捩點

4生肖12月機運多多 屬牛可望升職、他遇事業轉捩點