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台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」

日本隊痛失12強連霸 監督「井端辭職」成熱門關鍵字

中央社東京25日專電
日本隊總教練井端弘和（中）日前在賽後走向交通車途中，被大批日媒包圍訪問。（中央社）
日本隊總教練井端弘和（中）日前在賽後走向交通車途中，被大批日媒包圍訪問。（中央社）

世界12強棒球賽台灣隊昨天以4比0完封日本奪冠，日本飲恨摘銀，開賽至今全勝的表現在最後關頭功虧一簣。賽後，日本隊監督井端弘和讚揚選手們的努力，稱「輸球全都是我的責任」。有球迷不滿井端的調度，「井端辭職」隨後成為社群媒體X的熱門關鍵字。

井端弘和賽後受訪時表示，「選手們表現得非常出色，我認為透過這次比賽，他們的技術都有所提升，在精神、肉體方面都變得更加強大，令人對未來賽季充滿期待。這次輸球全都是我的責任。」

井端也說，「沒辦法帶領隊伍獲得最後勝利，我認為是我的責任。在這麼艱難的賽程中，選手們已經盡了最大的努力，我對他們非常感謝。我相信有些選手因此變得更有自信，如果他們能夠繼續成長，我會感到欣慰。」

日本隊輸球在網路引發「井端無能」、「井端辭職」等批評，認為他的指揮調度必須對這次結果負責。

有球迷認為，這次吞下敗投的日本投手戶鄉翔征在前4局投了62球之後仍沒有下場，投球時間太長，結果5局上被台灣隊突破，形成0比4的大比分差距。

網友說，「明明看到戶鄉狀況不好，卻還是讓他繼續投」、「為什麼不換人呢？今天已經是最後一場比賽了」、「被敲了第一轟之後就應該換人」、「今天是決賽，這樣子調度真的不行」。

不過，也有球迷持反對意見。支持者發表意見稱，「這麼說的人以後不要看棒球了」、「只輸了一場比賽，這麼說太短視了」、「難道先前預賽全勝的時候，不是監督帶領的嗎？」、「你自己去當監督試試看啊？」，討論十分激烈。

對於第5局讓戶鄉繼續投球的這項調度，井端扛下所有責任。他表示，「他（戶鄉）是巨人隊的王牌，我當時期待他能夠壓制對手，讓他繼續投下去的這項判斷，屬於我的責任。」

他也表示，「從預賽一路下來，比賽的時間很長，球隊必須進行調度。我本來期望他能投到第6局，如果提前換人，就會換成中繼投手撐不下去。我們以前曾經勉強撐過來，但考慮到投手目前狀態是賽季剛結束，因此必須慎重考量。」

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