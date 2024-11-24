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台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」

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「不用向我們道歉」 曾豪駒：繼續支持台灣棒球就好了

特派記者陳宛晶／東京即時報導
中華隊奪下世界十二強棒球賽冠軍，教頭曾豪駒（左）也寫下傳奇。特派記者許正宏／東京攝影
中華隊奪下世界十二強棒球賽冠軍，教頭曾豪駒（左）也寫下傳奇。特派記者許正宏／東京攝影

中華隊擊碎賽前的不看好，成為本屆世界12強棒球賽的最後王者，面對球迷說要向中華隊道歉，總教練曾豪駒說：「不用道歉，只要全力去支持台灣的職棒、台灣的棒球，讓整個環境越來越好就夠了。」

中華隊今天以4：0擊敗日本隊，單屆賽會三度過招翻越高牆，完成不可能的任務，今天成功站上冠軍頒獎台。

曾豪駒表示，「人生有無限可能，感謝球員們勇於去做夢，勇於去實現自己想要做的事情，大家一起找回初衷，我相信今天的喜悅是屬於全台灣球迷跟所有棒球人，我相信我們是有能力去競爭，這是接近強隊的一小步，還要繼續努力，這次辦到了，往後我們還是有機會去挑戰所有的強隊。」

回顧這趟旅程壓力最大的時候，曾豪駒不諱言是選人時，「一點一滴把人湊齊，怎麼去打這個比賽。」

在一片不看好聲浪中奪冠，曾豪駒笑說，現在還沈浸在喜悅之中，感謝選手、教練、後勤人員，大家一起努力到現在，「終於達成了，老實講，他們實力非常強，要從他們身上拿到勝利非常不容易。」他坦言，現在奪冠的感覺還不是那麼真實，「但我們真的辦到了，身為中華隊總教練，他們是我引以為傲的球員。」

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