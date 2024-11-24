我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳

金馬頒獎典禮轉播出包太多 觀眾怒吼「到底怎麼了」

12強棒球賽奪冠 機場公司11/25以水門禮迎接台灣英雄

中央社桃園機場24日電
圖為今年8月奧運拳擊、田徑與桌球代表隊選手及教練搭機返台，班機抵達時有水門禮迎接。(記者葉信菉／攝影)
圖為今年8月奧運拳擊、田徑與桌球代表隊選手及教練搭機返台，班機抵達時有水門禮迎接。(記者葉信菉／攝影)

台灣在世界12強棒球賽奪冠，桃園機場公司今晚表示，台灣隊明晚返台時將執行水門禮，並加強派員或開設專櫃引導入境，同時設置媒體採訪區及民眾接機區，高規格迎接台灣英雄。

桃園國際機場公司晚間告訴中央社記者，台灣隊在世界12強棒球冠軍賽中拿下最終勝利，明晚返台，機場公司將為台灣英雄舉行接機儀式，在班機轉進停機坪時，於第二航廈D5停機坪執行水門禮儀式，民眾可以透過桃園機場直播頻道同步觀看，共同感受這份喜悅。

機場公司指出，台灣隊的球員們下機後，在登機門也有簡易的歡迎儀式，另外包括海關、證照查驗、檢疫、安全檢查等相關服務單位，也會加強派員或開設專案櫃檯引導，至於行李則規劃於8號專屬轉盤提領。

機場公司也已安排在接機大廳的桃園機場木製看板旁設置媒體採訪區及民眾接機區，同時也在巡迴巴士候車區旁規劃上車區，要以高規格迎接台灣英雄返台。

機場公司說，今晚昇恆昌及采盟免稅店也在包括B7登機門旁、A5登機門對面、A8登機門旁、D2電競區等處，即時轉播12強棒球冠軍賽，方便旅客關心最新戰況，當台灣隊拿下冠軍後，現場許多旅客也紛紛振臂歡呼，一起為台灣隊的成績感到驕傲，讓大家感受到歡樂的氣氛。

世界12強棒球賽冠軍戰24日晚間登場，在桃園國際機場也有不少旅客把握機會關注賽況...
世界12強棒球賽冠軍戰24日晚間登場，在桃園國際機場也有不少旅客把握機會關注賽況，終場由台灣隊以4比0完封日本隊奪勝。桃機公司表示，台灣隊25日返台時將執行水門禮，高規格迎接台灣英雄返台。(中央社)

上一則

日本遭完封痛失12強棒球賽連霸 監督：全是我的責任

下一則

12強棒球賽／3朝元老陳冠宇大爆哭 直言「不想忘記今天」

延伸閱讀

日本遭完封痛失12強棒球賽連霸 監督：全是我的責任

日本遭完封痛失12強棒球賽連霸 監督：全是我的責任
12強棒球賽／率中華隊奪冠 陳傑憲淚崩感謝天上的爸媽

12強棒球賽／率中華隊奪冠 陳傑憲淚崩感謝天上的爸媽
12強棒球賽／中華隊狂紀錄大彙整 曾總：創有意義歷史

12強棒球賽／中華隊狂紀錄大彙整 曾總：創有意義歷史
12強棒球賽／陳傑憲：為台灣再披戰袍「義不容辭」

12強棒球賽／陳傑憲：為台灣再披戰袍「義不容辭」

熱門新聞

「紅土之王」納達爾19日在台維斯杯八強賽的職業生涯最後一舞惜敗後，正式告別網壇。路透

含淚告別網壇的納達爾 生涯總獎金史上第二高

2024-11-20 08:56
過去六周，球王辛納手感特別火燙，並把絕佳的近況轉換為空前賺錢的連勝模式。歐新社

這名網球選手每踏入球場 就進帳近100萬美元

2024-11-20 09:46
中華隊曾頌恩敲出安打後比出慶祝手勢。（記者許正宏／攝影）

棒球12強／中華隊「三角飯糰」慶祝手勢 他解釋含意與由來

2024-11-23 19:35
陳傑憲敲出三分砲，還有多記關鍵守備，扮演中華隊的萬能隊長。（記者許正宏／攝影）

12強棒球賽／中華隊奪冠 3大賽首度稱霸 阻日本27連勝

2024-11-24 08:13
在廈門舉行的2026美加墨世界杯亞洲區預選賽18強賽第六輪比賽中，中國隊主場1比3不敵日本隊。(新華社)

世界杯資格賽／上次0:7 中國隊「血恥之戰」1:3不敵日本

2024-11-19 10:08
納達爾結束23年的職業生涯。(新華社)

網球／納達爾退休 回顧紅土之王經典身影、與費德勒情誼成美談

2024-11-20 02:10

超人氣

更多 >
王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂

王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂
華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡

華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡
趙露思「珠簾玉幕」大結局惹哭觀眾… 有人氣到想給編劇寄刀片

趙露思「珠簾玉幕」大結局惹哭觀眾… 有人氣到想給編劇寄刀片
比中國更卷 上海人定居舊金山10年喊「後悔了」

比中國更卷 上海人定居舊金山10年喊「後悔了」
爾灣男扮屋主等快遞 拿到蘋果電腦快閃

爾灣男扮屋主等快遞 拿到蘋果電腦快閃