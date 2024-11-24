我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金馬61／頒獎典禮轉播出包太多 觀眾怒吼「到底怎麼了」

美國若取消中國最惠國待遇 平均關稅將升至60%

12強棒球賽／率中華隊奪冠 陳傑憲淚崩感謝天上的爸媽

記者蘇志畬／即時報導
台灣隊長陳傑憲5局上半轟出3分砲，擴大球隊領先，場邊球迷也開心展開中華民國國旗。(中央社)
台灣隊長陳傑憲5局上半轟出3分砲，擴大球隊領先，場邊球迷也開心展開中華民國國旗。(中央社)

中華隊戲劇性的以4：0擊敗日本隊，終止日本隊在國際賽的27連勝，拿下隊史首座世界12強棒球賽冠軍，隊長陳傑憲賽後忍不住落淚，「我想謝謝我天上的爸媽，你的兒子很驕傲。」

中華隊過去面對全職業日本隊是9連敗，包含本屆12強前兩度交手都輸球，但第1勝就在最關鍵的一刻，5局上林家正敲出陽春砲後，陳傑憲補上三分砲，讓中華隊鎖定勝利，賽後不少平時冷靜的球員們都哭成淚人兒。

陳傑憲就是其中一員，他在受訪時邊談邊邊落淚，「我們一路不被看好，被別人笑話，但我們一路走到這裡，透過團隊的力量拿下冠軍。」他想跟球迷說：「請愛我們、請支持我們，我們一起努力著，很感謝這個團隊，讓世界看見台灣。」

能夠在12強擊敗日本隊、寫下歷史，陳傑憲坦言真的沒想過有這一天，「賽前就跟隊友說，我們已經走到現在，有很好的機會要抓住它。」

陳傑憲5局上半轟出3分砲，擴大球隊領先，場邊球迷也開心展開中華民國國旗。(中央社...
陳傑憲5局上半轟出3分砲，擴大球隊領先，場邊球迷也開心展開中華民國國旗。(中央社)

能夠敲出關鍵一轟，陳傑憲也要感謝隊友相挺，在他前面先堆積壘包，「那個打席我不覺得我會輸，萬分感謝，要感謝的人太多了，只想說我們真的做到了。」

能夠拿下這一冠，陳傑憲想要感謝家人，首先是太太的陪伴，自己雖然許願要拿下中職年度MVP給老婆當生日禮物，但沒有達成，「現在這座冠軍獻給妳。」陳傑憲也想起過世的雙親，「我想謝謝我天上的爸媽，你的兒子很驕傲，希望你們在天上能看到。」

另外陳傑憲也感謝中華職棒會長蔡其昌及許多伸出援手的長官，幫助中華隊打到這裡，「也謝謝台灣球迷，很多人臨時才買機票飛過來，真的要說，今天東京巨蛋的應援聲不輸台北大巨蛋，很謝謝所有人事物。」

拿下國際三大賽的首座世界冠軍，陳傑憲也坦言，過程中壓力很大，「台灣要跟世界各國對抗，有很大挑戰性，告訴隊友，不用把目標放多遠，只要一步一步走就好，能有，這麼美好的結果，真的不可思議，我們創造了歷史、創造了奇蹟，我們相信只要有夢的人你就努力去闖，一定可以的。」

陳傑憲 日本 機票

上一則

樂天女孩砸日本國旗應援惹挨批「沒禮貌」球團道歉了

延伸閱讀

樂天女孩砸日本國旗應援惹挨批「沒禮貌」球團道歉了

樂天女孩砸日本國旗應援惹挨批「沒禮貌」球團道歉了
12強棒球賽／中華隊狂紀錄大彙整 曾總：創有意義歷史

12強棒球賽／中華隊狂紀錄大彙整 曾總：創有意義歷史
12強棒球賽／陳傑憲：為台灣再披戰袍「義不容辭」

12強棒球賽／陳傑憲：為台灣再披戰袍「義不容辭」
AIT恭喜台灣12強奪冠：今天看棒球 終於不用精神分裂

AIT恭喜台灣12強奪冠：今天看棒球 終於不用精神分裂

熱門新聞

「紅土之王」納達爾19日在台維斯杯八強賽的職業生涯最後一舞惜敗後，正式告別網壇。路透

含淚告別網壇的納達爾 生涯總獎金史上第二高

2024-11-20 08:56
過去六周，球王辛納手感特別火燙，並把絕佳的近況轉換為空前賺錢的連勝模式。歐新社

這名網球選手每踏入球場 就進帳近100萬美元

2024-11-20 09:46
中華隊曾頌恩敲出安打後比出慶祝手勢。（記者許正宏／攝影）

棒球12強／中華隊「三角飯糰」慶祝手勢 他解釋含意與由來

2024-11-23 19:35
陳傑憲敲出三分砲，還有多記關鍵守備，扮演中華隊的萬能隊長。（記者許正宏／攝影）

12強棒球賽／中華隊奪冠 3大賽首度稱霸 阻日本27連勝

2024-11-24 08:13
在廈門舉行的2026美加墨世界杯亞洲區預選賽18強賽第六輪比賽中，中國隊主場1比3不敵日本隊。(新華社)

世界杯資格賽／上次0:7 中國隊「血恥之戰」1:3不敵日本

2024-11-19 10:08
納達爾結束23年的職業生涯。(新華社)

網球／納達爾退休 回顧紅土之王經典身影、與費德勒情誼成美談

2024-11-20 02:10

超人氣

更多 >
王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂

王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂
華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡

華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡
趙露思「珠簾玉幕」大結局惹哭觀眾… 有人氣到想給編劇寄刀片

趙露思「珠簾玉幕」大結局惹哭觀眾… 有人氣到想給編劇寄刀片
比中國更卷 上海人定居舊金山10年喊「後悔了」

比中國更卷 上海人定居舊金山10年喊「後悔了」
爾灣男扮屋主等快遞 拿到蘋果電腦快閃

爾灣男扮屋主等快遞 拿到蘋果電腦快閃