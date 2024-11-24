我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾白色恐怖受難 中國古典文學學者葉嘉瑩100歲逝世

12強棒球賽／中華隊奪冠 3大賽首度稱霸 阻日本27連勝

12強棒球賽／陳傑憲：為台灣再披戰袍「義不容辭」

記者蘇志畬／即時報導
中華隊前進東京巨蛋，今天迎戰日本隊爭奪冠亞軍，本屆以年輕選手團隊寫下奇蹟之旅，以12強最年輕球隊擊敗尋求28連勝的日本隊，中華隊這次用實力華麗展示，奪下2024年世界棒球12強賽冠軍，隊員們在東京巨蛋場上興奮慶祝。特派記者許正宏／攝影
中華隊前進東京巨蛋，今天迎戰日本隊爭奪冠亞軍，本屆以年輕選手團隊寫下奇蹟之旅，以12強最年輕球隊擊敗尋求28連勝的日本隊，中華隊這次用實力華麗展示，奪下2024年世界棒球12強賽冠軍，隊員們在東京巨蛋場上興奮慶祝。特派記者許正宏／攝影

「讓世界看見台灣。」中華隊隊長陳傑憲認為，這次在世界12強棒球賽拿下冠軍，能夠帶給台灣棒球更多的信心，自己未來不知道還有沒有機會再代表台灣參戰，但只要有機會「我一定義不容辭」。

中華隊今天在冠軍戰以4：0擊敗日本隊，陳傑憲5局上的3分砲拉開比數差距，也讓他獲選大會MVP，陳傑憲表示，那一轟的當下，知道戶鄉翔征是很強的投手，「但站在這麼高殿堂，我選擇相信自己，不會輸給他。」

能夠以隊長身分幫助中華隊奪下世界冠軍，陳傑憲也說，要感謝隊友們，從集訓第一天開始就很團結，「每一步、每一場比賽，很充實的去面對，這次拿到冠軍，我們真的沒想到，好像在做夢。」

這是中華隊史上在奧運經典賽、12強的首面金牌，陳傑憲也說：「經過這次冠軍，相信我們能夠跟世界好手去對抗，這座冠軍讓世界看見台灣。」也相信這一冠能夠帶給台灣球員信心，站上國際舞台面對世界好手，「這次冠軍不能滿足，從明天開始準備好自己，迎向國際舞台。」

中華隊明年還要在資格賽爭取參加2026年經典賽，陳傑憲也坦言：「我現在30歲，2年後32歲，不知道未來會不會代表台灣。」但他還是會努力充實自己，「有機會穿上這件球衣，還是會義不容辭參加。」

陳傑憲 經典賽 奧運

上一則

AIT恭喜台灣12強奪冠：今天看棒球 終於不用精神分裂

延伸閱讀

AIT恭喜台灣12強奪冠：今天看棒球 終於不用精神分裂

AIT恭喜台灣12強奪冠：今天看棒球 終於不用精神分裂
12強棒球賽／全明星隊、個人獎出爐 陳傑憲1人包辦4大獎

12強棒球賽／全明星隊、個人獎出爐 陳傑憲1人包辦4大獎
中華棒球贏日本奪冠 賴清德：安排戰機伴飛 辦英雄大遊行

中華棒球贏日本奪冠 賴清德：安排戰機伴飛 辦英雄大遊行
12強棒球賽／13投手坦言「玄學」 林岳平迷信到不敢刮鬍子

12強棒球賽／13投手坦言「玄學」 林岳平迷信到不敢刮鬍子

熱門新聞

「紅土之王」納達爾19日在台維斯杯八強賽的職業生涯最後一舞惜敗後，正式告別網壇。路透

含淚告別網壇的納達爾 生涯總獎金史上第二高

2024-11-20 08:56
過去六周，球王辛納手感特別火燙，並把絕佳的近況轉換為空前賺錢的連勝模式。歐新社

這名網球選手每踏入球場 就進帳近100萬美元

2024-11-20 09:46
中華隊曾頌恩敲出安打後比出慶祝手勢。（記者許正宏／攝影）

棒球12強／中華隊「三角飯糰」慶祝手勢 他解釋含意與由來

2024-11-23 19:35
在廈門舉行的2026美加墨世界杯亞洲區預選賽18強賽第六輪比賽中，中國隊主場1比3不敵日本隊。(新華社)

世界杯資格賽／上次0:7 中國隊「血恥之戰」1:3不敵日本

2024-11-19 10:08
納達爾結束23年的職業生涯。(新華社)

網球／納達爾退休 回顧紅土之王經典身影、與費德勒情誼成美談

2024-11-20 02:10
陳傑憲敲出三分砲，還有多記關鍵守備，扮演中華隊的萬能隊長。（記者許正宏／攝影）

12強棒球賽／中華隊奪冠 3大賽首度稱霸 阻日本27連勝

2024-11-24 08:13

超人氣

更多 >
王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂

王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂
華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡

華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡
趙露思「珠簾玉幕」大結局惹哭觀眾… 有人氣到想給編劇寄刀片

趙露思「珠簾玉幕」大結局惹哭觀眾… 有人氣到想給編劇寄刀片
比中國更卷 上海人定居舊金山10年喊「後悔了」

比中國更卷 上海人定居舊金山10年喊「後悔了」
爾灣男扮屋主等快遞 拿到蘋果電腦快閃

爾灣男扮屋主等快遞 拿到蘋果電腦快閃