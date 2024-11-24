12強棒球賽／全明星隊、個人獎出爐 陳傑憲1人包辦4大獎

中華隊前進東京巨蛋，今天迎戰日本隊爭奪冠亞軍，本屆以年輕選手團隊寫下奇蹟之旅，以12強最年輕球隊擊敗尋求28連勝的日本隊，中華隊這次用實力華麗展示，奪下2024年世界棒球12強賽冠軍，隊員們在東京巨蛋場上興奮慶祝。特派記者許正宏／攝影

中華隊靠著團隊拿下今年世界12強棒球賽冠軍，也因為如此，賽後公布的個人獎項名單只有出現隊長陳傑憲的名字，一人奪得MVP、打擊王、最佳外野手、最佳防守球員。

世界棒壘球總會（WBSC）公布本屆12強的全明星隊，中華隊僅有陳傑憲入選最佳外野手，另外他也獲選最佳防守球員、最有價值球員。

冠軍賽表現不計入大會數據比較，陳傑憲靠著預賽加上複賽打出6成32的打擊率，位居大會第一，也拿下打擊王，成為中華隊本屆唯一獲獎球員。

中華隊在上屆12強以第5名作收，當時由張奕13.2局無失分奪最佳先發投手，王威晨拿下最佳三壘手。

全明星隊名單：

先發投手：希爾（Rich Hill），美國

後援投手：摩斯蓋達（Oddanier Mosqueda），委內瑞拉

捕手：坂倉將吾，日本

一壘手：小培瑞茲（Carlos J. Pérez），委內瑞拉

二壘手：小園海斗，日本

三壘手：蕭爾（Matt Shaw），美國

游擊手：葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius），荷蘭

外野手：陳傑憲，中華隊；辛普森（Chandler Simpson），美國；森下翔太，日本

指定打擊：瓦德（Ryan Ward）

個人獎：

打擊王：陳傑憲，打擊率6成32

防禦率王：希爾（Rich Hill），0.00

勝率王：井上溫大，3勝0敗

打點王：蕭爾（Matt Shaw），14分打點

全壘打王：瓦德（Ryan Ward），5轟

盜壘王：辛普森（Chandler Simpson），9盜

得分王：森下翔太，13分得分

最佳防守球員：陳傑憲