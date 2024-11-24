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12強棒球賽／13投手坦言「玄學」 林岳平迷信到不敢刮鬍子

特派記者陳宛晶／東京即時報導
中華隊投手教練林岳平。(記者季相儒／攝影)
中華隊投手教練林岳平。(記者季相儒／攝影)

中華隊在世界12強棒球賽強勢奪冠，投手群表現堪稱亮點，亮牌之初被虧「五號先發海」，卻成為中華隊爭冠路上最堅強的後盾。投手教練林岳平在比賽期間一直堅持不受訪，直到今天賽後終於揭曉答案，「這次系列賽看到每個人都成功，這是我們教練團認為有點玄學的部分，所以一直不敢講出來，鬍子也不敢刮。」揭露迷信的一面。

中華隊在預賽5戰投手防禦率為1.80排名12隊最優，強勢打下4勝1敗；進入複賽後也有沉穩表現，守護中華隊的晉級之路穩步前進，最終登頂12強之巔。

曾豪駒指出：「投手教練的幫助從成績上有目共睹，調度明快，我也很謝謝餅總（林岳平）和王建民教練。」明快的投手調度，包括先發和牛棚投手，一有狀況就換一個人去踩煞車，曾豪駒坦言是來自世界大賽的啟發，「世界大賽給我們很大啟示，不管是守護者、道奇隊，都是在比賽過程中一有狀況發生，節奏很明快去調度。」

球迷應該不難發現，林岳平在賽會期間不曾對外發言，多次表示「等到比賽結束後，我就會說了。」今天終於喜孜孜面對媒體，「該面對了。」

林岳平解釋：「一直以來不願意受訪是因為我們投手在危機、有狀況時，運氣好像都站在我們這邊，所以希望讓球隊走到最後一刻更美好，所以希望把好的運氣帶到最後一場，大家也看到確實有危機，但也是一些扎實飛球都被外野手接殺，是很幸運的出局。」

林岳平指出，這次印象最深的投手是莊昕諺，第一場面對南韓隊上場時明顯緊張不安，但最後飆出三振，「這一步成功，讓之後的每個人上場都相信可以成功。」當危機出現，果斷換投，都能達到阻斷攻勢的效果。

他坦言：「這次系列賽看到每個人都成功，這是我們教練團認為有點玄學的部分，所以一直不敢講出來，鬍子也不敢刮。」今天奪冠賽後第一件事就是先跑去刮掉鬍子。

儘管不在初版教練團名單中，但林岳平坦言，自己從討論初選名單一開始就在陣容裡，只是沒有對外公布，與總教練曾豪駒有許多討論，「我告訴他，把他想要選的挑好，剩下的交給我和建民如何組裝，讓每個人都知道任務，在比賽中準備好下次登板時機。」

他也毫不隱瞞向選手說：「我們沒有強大的先發，如何接力把27個出局數完成，第一場到最後一場，贏球絕對不是任何幾位投手可以辦到，而是全力去封鎖完成，這是很難得可以看到團隊那麼緊密的投手群。」

世界大賽 道奇 王建民

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