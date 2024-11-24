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12強賽／中華隊奪冠 3大賽首度稱霸 阻日本27連勝

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12強賽／又帥又強 陳傑憲奪MVP IG登台灣棒球第一

記者蘇志畬／即時報導
世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊隊長陳傑憲敲出3分砲。特派記者許正宏／攝影
世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊隊長陳傑憲敲出3分砲。特派記者許正宏／攝影

中華隊隊長陳傑憲又帥又強，今天在世界12強棒球賽冠軍賽對日本隊敲出三分砲，讓全台球迷為他歡呼，幫助中華隊奪冠後獲選為MVP，社群粉絲也因此暴增，至台灣時間10點30分，IG追蹤數已經衝破17.5萬人，成為台灣棒球選手第一人。

閉著雙眼，陳傑憲在打擊準備區透過意象模擬著與戶鄉翔征對決，當他真正踏上打擊區，表情十分放鬆，就算打成界外球也只是聳聳肩微笑帶過，但在5局上纏鬥到2好3壞後，他面對第7顆球大棒一揮，扎實地咬中150公里的速球，把球送到全壘打牆外。

這一棒為中華隊追加3分，加上同一局前面林家正敲出的陽春砲，中華隊在這局就一口氣取得4分，最終也以4：0擊敗日本隊奪冠。

這一棒陳傑憲的粉絲一口氣增加1萬多人，昨天比賽結束後，陳傑憲的IG追蹤數是12萬9966人，但今天開轟之後，來到14萬2千多人，超越陽岱鋼的13萬3241人，成為台灣最多IG粉絲的棒球選手。

而且隨著中華隊最終拿下冠軍，陳傑憲也被越來越多人關注，以IG追蹤數來看，從開打前的10萬2187人到如今已經增加超過17萬5千人。

陳傑憲的IG：https://www.instagram.com/hsien_1994/

世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊隊長陳傑憲敲出3分砲。特派記者許正宏／攝影
世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊隊長陳傑憲敲出3分砲。特派記者許正宏／攝影

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