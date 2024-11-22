12強賽╱連輸日台 美國總教練：這一頁沉重還是要翻過去
世界棒球12強賽美國2比8輸給台灣，總教練索西亞談到輸球的心情，坦言「這一頁非常沉重，但你還是必須想辦法翻過去」。
曾經執教洛杉磯天使隊、帶過大谷翔平的美國隊總教練索西亞（Mike Scioscia）22日出席賽後記者會，談到台灣隊在打擊、防守與投球表現優秀，特別是7局打下大局「你必須稱讚他們的表現」。
索西亞表示，這場比賽的挫敗對陣中的年輕球員來說，是一次很好的學習機會，接下來的比賽要更專注，從第一球開始就要拿出想贏的態度，「有時比賽很難打，但你必須要學會翻過這一頁，儘管這一頁很沉重，但你還是要翻過去」。
美國隊在複賽連輸日本、台灣，索西亞表示，美國隊沒有表現好，但這都已經過去，「我們必須專注明天的比賽，從第一顆球開始就要贏」。
索西亞說，必須稱讚台灣隊的投手與守備，投手在壘上有人的時候，能夠控制場面，使得美國隊無法敲出關鍵的安打；台灣打者在7局打出大局，「他們把球打進場內，敲出關鍵的安打，他們真的表現很好」。
索西亞觀察，儘管美國投手已經投得很好，但台灣打者能夠掌握整個好球帶，穩住棒頭，打出強而有力的安打，跑壘非常有侵略性。
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