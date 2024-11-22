我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛連傳入室盜竊 屋主返家驚見亞裔持槍歹徒

道指漲逾400點 收創歷史新高 史指連漲5日

12強賽╱美國輸台灣 小熊頂級新秀讚台灣投手

中央社洛杉磯22日專電
美國隊三壘手蕭奧（Matt Shaw）的檔案照。(美聯社)
美國隊三壘手蕭奧（Matt Shaw）的檔案照。(美聯社)

世界棒球12強賽，美國2比8輸給台灣，小熊隊頂級新秀蕭奧坦言「輸球感覺糟透了」，稱讚台灣投手變化球出色，能投進好球帶，頗有美國小聯盟水準。

美國隊三壘手蕭奧（Matt Shaw）是這次陣中最受注目的未來之星，明年可能升上大聯盟；他今年球季效力小熊隊2A、3A隊伍，在2A的86場敲14支全壘打、50打點，打擊率2成79，獲選聯盟最有價值球員（MVP）

「我們代表國家出賽，但我們輸了，這感覺非常痛」蕭奧在賽後記者會上，談到美國連輸日本、台灣，在本屆12強複賽吞下2連敗的心情。

美國隊匯集小聯盟的明星球員，蕭奧坦言這支球隊是他打棒球以來，參加過最強的一支球隊，「但這就是棒球，有時候比賽的結果不盡如人意，輸球的感覺真是糟透了，尤其是連輸兩場」。

蕭奧指出，無論日本或台灣的投手，在控球上都非常出色，能把球投到設定的位置，混合不同球種，特別是能夠把變化球投進好球帶，這讓他想到在小聯盟面對的投手，同樣具有這樣的能力。

他認為台灣投手表現精采，棒球打擊是一項非常困難的技術，「有時候它會狠狠教訓你」。他認為美國隊打者沒有發揮應有的水準，無法將有效的打席串連起來，攻勢上出現斷層。

身為各界看好、未來可望在大聯盟發光發熱的球星，蕭奧珍惜這次在12強的出賽機會，他提到大谷翔平、鈴木誠也這兩位大聯盟球星，過去都在12強賽表現精采，「能跟這些球員一樣站在同一個舞台，面對熱情的球迷，這是一個非常美好的經驗」。

蕭奧表示，相信美國隊的球員都一樣，會在這次12強的比賽中學到經驗，未來帶到大聯盟的比賽中。

日本 大谷翔平

上一則

NBA／戴維斯罰球手軟種敗因？ 詹姆斯：不能全怪罰球

下一則

12強賽╱連輸日台 美國總教練：這一頁沉重還是要翻過去

延伸閱讀

史丹福大學AI創新排行榜 美國勝中國拔頭籌

史丹福大學AI創新排行榜 美國勝中國拔頭籌
多家電信公司疑遭中國駭入 參議員：美國史上最嚴重

多家電信公司疑遭中國駭入 參議員：美國史上最嚴重
川普2.0經濟前景怎麼看？桑默斯：審慎樂觀但應聚焦「這件事」

川普2.0經濟前景怎麼看？桑默斯：審慎樂觀但應聚焦「這件事」
諾貝爾經濟學獎得主：川普恐使美國陷入「停滯性通膨」

諾貝爾經濟學獎得主：川普恐使美國陷入「停滯性通膨」

熱門新聞

「紅土之王」納達爾19日在台維斯杯八強賽的職業生涯最後一舞惜敗後，正式告別網壇。路透

含淚告別網壇的納達爾 生涯總獎金史上第二高

2024-11-20 08:56
過去六周，球王辛納手感特別火燙，並把絕佳的近況轉換為空前賺錢的連勝模式。歐新社

這名網球選手每踏入球場 就進帳近100萬美元

2024-11-20 09:46
泰森14日在過磅記者會上給了保羅一巴掌。(影片截圖)

58歲拳王泰森復出 與27歲網紅保羅今晚開打前…先賞巴掌

2024-11-15 06:35
網紅拳擊手保羅(左)15日晚間與傳奇拳擊手泰森(右)對戰。(美聯社)

拳擊大秀落幕 27歲網紅保羅擊敗傳奇拳王泰森

2024-11-16 00:49
美國27歲網紅拳擊手傑克．保羅（圖右）15日對決58歲前重量級拳王麥可．泰森（圖左），最終以78：74勝出。(歐新社)

拳王泰森輸給27歲網紅 但將賺到2000萬元出場費

2024-11-16 02:45
在廈門舉行的2026美加墨世界杯亞洲區預選賽18強賽第六輪比賽中，中國隊主場1比3不敵日本隊。(新華社)

世界杯資格賽／上次0:7 中國隊「血恥之戰」1:3不敵日本

2024-11-19 10:08

超人氣

更多 >
4星座女性晚年最樂 健康財富雙收、子女又成材

4星座女性晚年最樂 健康財富雙收、子女又成材
薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光

薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光
薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲

薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲
浪費錢？藥劑師稱她永遠不吃的3種保健食品

浪費錢？藥劑師稱她永遠不吃的3種保健食品
走了鐵桿蓋茨 川普再提名忠誠支持者邦迪任司法部長

走了鐵桿蓋茨 川普再提名忠誠支持者邦迪任司法部長