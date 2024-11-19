場邊人語／決戰德州 順水推舟

美國職業美式足球 大聯盟（NFL) 例行比賽正在進行第11周賽程，德州 達拉斯牛仔隊於11月18日晚間7時15分起，在德克薩斯州阿靈頓主場和休士頓 德州佬隊交鋒，可惜以10比34落敗，目前戰績3勝7負。

達拉斯牛仔隊自從10月6日以來，已經連續5次出賽失利。

在國家聯會的16支隊伍之中，牛仔隊的戰績僅勝過紐約巨人隊，

和卡羅萊納黑豹隊相提並論。

休士頓德州佬隊代表大聯盟美國聯會南區小組，目前戰績7勝4敗，在小組排行第一，在聯會部分落後於堪薩斯城酋長隊、紐約水牛城比爾隊、匹茲堡鋼人隊、洛杉磯電光隊，和巴爾的摩烏鴉隊相提並論。

雙方在這場「德州大戰」賽事高下立現，牛仔 隊除了第2節之外，其他的3節都沒有收穫，上半場就以10比17不敵，德州佬隊全場每一節至少收穫3分，都沒有繳交白卷，最終能夠順利挑戰客場成功。

德州佬隊終場以24分差勝出，是自從2002年9月8日出戰達拉斯牛仔隊以來，獲勝比分差距最佳紀錄。

18日的比賽，本來是達拉斯牛仔隊當家四分衛，現年31歲的普瑞斯柯特（Rayne Dakota Prescott）職業生涯第123次先發亮相，可惜他因為受傷缺席。

牛仔隊30歲的替補四分衛羅旭（Cooper Robert Rush），於當晚全場有遭到過1次攔截，有5次遭到擒殺損失34碼，總共和隊友合作傳球55次，其中 32次成功，最長傳接距離 64碼，累積傳接推進354碼，有1次傳接成功達陣，同時也和4名隊友合作發動16次衝鋒，沒有衝鋒達陣過。

德州佬隊23歲的四分衛史陶德（Coleridge Bernard "C. J." Stroud IV）於全場則有遭到過1次攔截，有1次遭到擒殺和損失16碼，總共和8名隊友合作，傳球34次，其中 23次成功，最長傳接距離 37碼，累積傳接推進257碼，沒有傳接成功達陣，同時還和3名隊友合作發動22次衝鋒，累積推進115碼，並且完成3次衝鋒達陣。

德州佬隊此役有30分鐘37秒掌握球權，比賽吸引美國電話電報球場（AT&T Stadium )9萬2969名球迷捧場。