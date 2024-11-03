12強棒球賽場邊出現這畫面 球迷驚呼「看到賺到」

林岱縈為中華隊應援，好友安芝儇突然現身。圖／紅心字會提供

世界12強棒球賽台灣隊與捷克國家隊的熱身交流賽，一連二天在台北大巨蛋登場，集合6隊龐大應援陣容，出動36位啦啦隊女孩的強大應援團，再次為中華隊應援，吸引超過2萬人到場看比賽。

林岱縈與女孩除了擔任開場舞蹈表演之外，也負責在髮香區及2樓看台區應援。林岱縈表示，多年前曾在台北田徑場與大家一起看第一屆世界12強的比賽，覺得非常興奮，這次能夠在現場真的太開心。沒想到，韓籍啦啦隊女孩安芝儇，竟然也現身在觀眾席上，為了要給好友林岱縈驚喜，讓她差點感動落淚。

2人隔著十幾排座位的距離，林岱縈一開始還沒發現安芝儇坐在觀眾席上，直到球迷們開始騷動，她才看到小安，林岱縈表情先是驚訝，然後狂比出愛心及親吻手勢，安芝儇也回送愛心與飛吻；看到兩人隔空示愛，讓球迷又驚又喜，直呼「賺到了」。

林岱縈說，結識五年的好友台鋼啦啦隊WING STARS應援總監安芝儇在結束行程回到家後，竟然又出門特地來到大巨蛋給她驚喜，「我一開始是先聽到我前方的粉絲一直說賺到了、賺到了，然後看到相機的鏡頭突然全部轉到一個方向的時候，我才看到小安，當下為了做好應援的工作，我是有忍住了，不然真的會想哭，她真的讓我很感動」。

這次比賽中職各隊每年都有更新應援曲，明星賽就已苦惱過不少次的林岱縈則表示其實有輕鬆不少了，因為明星賽的印象還很深刻，大家的默契都還在，不過這次還是有加入新的應援曲，私底下也花了不少時間練習。林岱縈說：「當應援曲出現安芝儇她們隊的歌時，小安也會跟著一起坐在座位上比出動作，因為是新的應援曲，我還會忍不住偷瞄她的動作，比較不會怕跳錯。」

擁有高人氣的她們，賽後就被粉絲團團包圍，親切與粉絲打招呼，2人還來不及互動，林岱縈就被工作人員帶走，繼續要為第二日的交流賽中場表演進行排練，根本還沒能夠有時間好好謝謝安芝儇。結束返家時，一打開家門，沒想到安芝儇竟然還與林岱縈的親友繼續串通下，再度現身在她的家中，還貼心準備好了晚餐泡菜豆腐鍋及海鮮豆腐鍋，讓林岱縈超感動。