我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約郵票突然短缺 都被賀錦麗支持者買走？

道奇奪冠球迷狂歡變騷亂 洛杉磯12人被捕

「從小孩到老小孩」奧運4朝元老 馬龍獲頒傑出獎

新華社葡萄牙卡斯凱什31日電
中國乒乓球名將馬龍30日榮獲「國際奧協」傑出運動生涯獎，以表彰他在乒乓球項目領域的突出成就和傑出貢獻。（新華社）
中國乒乓球名將馬龍30日榮獲「國際奧協」傑出運動生涯獎，以表彰他在乒乓球項目領域的突出成就和傑出貢獻。（新華社）

30日，在葡萄牙卡斯凱什進行的國際奧協頒獎典禮上，中國乒乓球名將馬龍站在台上，微笑著向觀眾致意，作為四屆奧運會的傳奇人物，他被授予傑出運動生涯獎。

當看著自己職業生涯的畫面在現場屏幕上閃過時，馬龍感慨萬千：「一轉眼，就回顧了整個奧運生涯。」

2012年的倫敦，不滿24歲的馬龍初登奧運舞台，與隊友一起獲得團體金牌。四年後的裡約，他成功拿到男單金牌，實現了大滿貫的夢想。再到東京奧運會，他成功衛冕，成為乒乓球歷史上首位蟬聯男單冠軍的運動員，也是第一位男子「雙圈大滿貫」運動員。從那時起，馬龍已是國乒隊中的標誌性人物，為中國乒乓球隊的輝煌史增添了濃墨重彩的一筆。

今夏的巴黎，馬龍踏上自己的第四次奧運之旅。沒有單打任務，一如12年前在倫敦。但當年的「小馬」早已成了「龍隊」，這一次他作為老將，與年輕的後輩們一起捍衛了國乒男團的榮耀。個人奧運第六金，馬龍成為中國奧運歷史上獲得金牌最多的運動員。

「其實（四屆奧運之旅）回想起來有點像人生，剛開始你是個小孩，慢慢變老又像個老小孩。」馬龍在接受新華社記者專訪時說，「一開始能夠參加團體，對每個運動員來說，能站上奧運舞台還拿到冠軍，已經是非常圓滿的事情了。」

「當拿到團體（金牌）以後，我又希望自己能夠在奧運舞台上拿到單打的金牌，然後繼續努力。」2016年裡約的男單金牌讓他的職業生涯達到了第一個巔峰。他回憶起東京奧運會時的心態，坦言那時的目標已經不僅是衛冕，而是出於對這項運動的深深熱愛。

「因為中間自己也經歷過挫折，身體上經歷了手術，我更多想的還是怎麼繼續我的職業生涯，我熱愛打球，我還想繼續打球。」榮耀背後是旁人無法想像的傷痛和挑戰。2019年，馬龍遭遇膝部傷病，不得不接受手術。在這段艱難的日子裡，團隊和家人的支持成為他走出低谷的動力。儘管榮譽不斷積累，馬龍始終強調，自己一切成績的最大底氣來自強大的團隊。

「我的六枚奧運金牌中，有四枚是團體金牌，這不僅僅是我一個人的成功，而是整個團隊的成就。」也正因為對團隊作用的清醒認識，馬龍在回顧自己的奧運之旅時，甚至表示自己真正的起點是在2008年。

「其實08年自己當時也算參與，當時去北京陪練的時候，跟著馬琳、王勵勤、王皓包括陳玘他們去比賽，也能感受到奧運氛圍，以及他們對於奧運會的準備，這種備戰我覺得給我參加奧運會提供了很多幫助。」馬龍說。

頒獎典禮現場，主持人介紹馬龍時稱他是「史上最佳乒乓球運動員（GOAT）」。面對這一稱讚，馬龍表現得十分謙遜。他說，每個時代都有其偉大運動員，而自己只是這個時代較為突出的代表。「如果我生活在以前的年代，可能也未必能比那些前輩做得更好。」

領獎時，馬龍坦言自己是個幸運的人，在年輕的時候就找到了自己熱愛的乒乓球事業。對於這個階段的「龍隊」來說，乒乓球之於他的意義超越了競技場上的勝負。正如在獲獎感言中所說的，馬龍希望通過自己的努力，讓乒乓球運動「比以往任何時候都更強大」。

馬龍在比賽中。 （中新社）
馬龍在比賽中。 （中新社）

東京奧運

上一則

MLB／奪冠不忘感謝真美子 大谷翔平：一整年支持我

延伸閱讀

NBA／衛少與穆雷表現低迷 金塊開幕戰只得87分不敵雷霆

NBA／衛少與穆雷表現低迷 金塊開幕戰只得87分不敵雷霆
桌球／輸給19歲小將丟冠 馬龍：我可以帶著微笑離開球場了

桌球／輸給19歲小將丟冠 馬龍：我可以帶著微笑離開球場了
馬龍攜2子打滿貫賽 「展現最好的自己」 溫馨互動萌爆賽場

馬龍攜2子打滿貫賽 「展現最好的自己」 溫馨互動萌爆賽場
馬龍一家四口首次曝光 兩個兒子取名都跟奧運有關

馬龍一家四口首次曝光 兩個兒子取名都跟奧運有關

熱門新聞

(擷自YouTube@MLB)

大谷翔平傷金手臂 專家揭最有可能的傷勢恐非脫臼

2024-10-27 12:57
今年MLB世界大賽首戰在洛杉磯道奇球場舉行，圖為道奇球場。(路透)

世界大賽開打 洋基對決道奇星光陣容催生史上最貴票價

2024-10-25 20:10
道奇隊以7：6擊敗洋基隊，在世界大賽4勝1敗封王，繼2020年後拿下隊史第8冠。 (美聯社)

MLB／道奇演世界大賽最大逆轉秀 奪8冠史上第5

2024-10-30 23:58
洋基5局下守備出現漏洞，道奇隊一口氣追回5分，兩隊打完前5局5：5平手。 (美聯社)

MLB／前5局打成平手 8局上道奇7比6再領先

2024-10-30 23:25
四局下，洋基隊史坦頓在本壘遭道奇隊捕手史密斯刺殺出局。(路透)

MLB世界大賽G3／洋基2：4主場再敗 道奇3勝聽牌了

2024-10-28 23:49
8局下托瑞斯（圖）敲出3分砲。(美聯社)

MLB／洋基續命寫54年來奇蹟 沃爾普、托瑞斯開轟11：4打趴道奇

2024-10-29 23:36

超人氣

更多 >
台女星兒子奪MIT科學競賽冠軍 她曝教養孩子成才靠這招

台女星兒子奪MIT科學競賽冠軍 她曝教養孩子成才靠這招
去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊

去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊
加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂

加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂
38歲華男行刑式槍殺妻與同桌男 庭審曝內幕

38歲華男行刑式槍殺妻與同桌男 庭審曝內幕
江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了

江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了