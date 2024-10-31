「從小孩到老小孩」奧運4朝元老 馬龍獲頒傑出獎

中國乒乓球名將馬龍30日榮獲「國際奧協」傑出運動生涯獎，以表彰他在乒乓球項目領域的突出成就和傑出貢獻。（新華社）

30日，在葡萄牙卡斯凱什進行的國際奧協頒獎典禮上，中國乒乓球名將馬龍站在台上，微笑著向觀眾致意，作為四屆奧運會的傳奇人物，他被授予傑出運動生涯獎。

當看著自己職業生涯的畫面在現場屏幕上閃過時，馬龍感慨萬千：「一轉眼，就回顧了整個奧運生涯。」

2012年的倫敦，不滿24歲的馬龍初登奧運舞台，與隊友一起獲得團體金牌。四年後的裡約，他成功拿到男單金牌，實現了大滿貫的夢想。再到東京奧運 會，他成功衛冕，成為乒乓球歷史上首位蟬聯男單冠軍的運動員，也是第一位男子「雙圈大滿貫」運動員。從那時起，馬龍已是國乒隊中的標誌性人物，為中國乒乓球隊的輝煌史增添了濃墨重彩的一筆。

今夏的巴黎，馬龍踏上自己的第四次奧運之旅。沒有單打任務，一如12年前在倫敦。但當年的「小馬」早已成了「龍隊」，這一次他作為老將，與年輕的後輩們一起捍衛了國乒男團的榮耀。個人奧運第六金，馬龍成為中國奧運歷史上獲得金牌最多的運動員。

「其實（四屆奧運之旅）回想起來有點像人生，剛開始你是個小孩，慢慢變老又像個老小孩。」馬龍在接受新華社記者專訪時說，「一開始能夠參加團體，對每個運動員來說，能站上奧運舞台還拿到冠軍，已經是非常圓滿的事情了。」

「當拿到團體（金牌）以後，我又希望自己能夠在奧運舞台上拿到單打的金牌，然後繼續努力。」2016年裡約的男單金牌讓他的職業生涯達到了第一個巔峰。他回憶起東京奧運會時的心態，坦言那時的目標已經不僅是衛冕，而是出於對這項運動的深深熱愛。

「因為中間自己也經歷過挫折，身體上經歷了手術，我更多想的還是怎麼繼續我的職業生涯，我熱愛打球，我還想繼續打球。」榮耀背後是旁人無法想像的傷痛和挑戰。2019年，馬龍遭遇膝部傷病，不得不接受手術。在這段艱難的日子裡，團隊和家人的支持成為他走出低谷的動力。儘管榮譽不斷積累，馬龍始終強調，自己一切成績的最大底氣來自強大的團隊。

「我的六枚奧運金牌中，有四枚是團體金牌，這不僅僅是我一個人的成功，而是整個團隊的成就。」也正因為對團隊作用的清醒認識，馬龍在回顧自己的奧運之旅時，甚至表示自己真正的起點是在2008年。

「其實08年自己當時也算參與，當時去北京陪練的時候，跟著馬琳、王勵勤、王皓包括陳玘他們去比賽，也能感受到奧運氛圍，以及他們對於奧運會的準備，這種備戰我覺得給我參加奧運會提供了很多幫助。」馬龍說。

頒獎典禮現場，主持人介紹馬龍時稱他是「史上最佳乒乓球運動員（GOAT）」。面對這一稱讚，馬龍表現得十分謙遜。他說，每個時代都有其偉大運動員，而自己只是這個時代較為突出的代表。「如果我生活在以前的年代，可能也未必能比那些前輩做得更好。」