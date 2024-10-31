MLB／奪冠不忘感謝真美子 大谷翔平：一整年支持我

大谷翔平享受世界大賽冠軍香檳浴。 路透

日本球星大谷翔平 在大聯盟征戰第7年，今年轉戰道奇 隊終於拿下首座世界大賽 冠軍，完成結婚、奪冠同年的生涯規劃，他也想要感謝妻子田中真美子，「一整年漫長球季都能夠支持我，只有感謝。」

在球季中奮戰到最後一刻，這是大谷翔平旅美生涯第一次體驗，接受勝利的香檳浴，相較日職奪冠經驗，大谷表示，在經典賽也有曾奪冠，「日本比較克制一點，大聯盟就是很豪放，這點比較不同，但每個人都有自己享受勝利的方式。」

來到道奇第1年就拿下冠軍，大谷翔平坦言，經歷漫長球季的爭戰，能夠奮戰到最後一刻感覺很光榮，在季後賽更能打出球隊自己的風格，跟很棒的球隊對抗，「以這樣的方式結束球季，我對這支球隊感到驕傲。」

拿下世界大賽冠軍跟結婚是大谷翔平希望在26歲達成的目標，晚了一些才在今年完成，他也感謝真美子的相伴，「我很習慣這樣漫長的球季，超過160場的比賽，但對她來說不是如此，能夠在這麼長的球季中支持我，我很感謝，明年我也會繼續加油。」

今年對大谷翔平是變化劇烈的一年，從10年、7億美元加盟道奇隊開始，也宣布與田中真美子結婚的喜訊，卻又遇到前翻譯水原一平背叛事件，到克服開季低潮，締造史上首次的「50轟、50盜」球季，最終拿下世界大賽冠軍。