我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神預測9屆總統大選專家 仍看好賀錦麗當選

川普幕僚擬限縮合法移民 將影響依親、外籍勞工簽證

姚明辭中國籃協主席：遺憾中國隊成績未達預期

中央社台北31日電
中國籃球巨星姚明辭去中國籃協主席。圖為7月3日，姚明在澳大利亞墨爾本觀看一場女籃熱身賽。新華社
中國籃球巨星姚明辭去中國籃協主席。圖為7月3日，姚明在澳大利亞墨爾本觀看一場女籃熱身賽。新華社

中國籃球巨星姚明今天辭去中國籃協主席，他說，遺憾的是中國國家隊的成績和表現沒有達到預期。姚明7年任內，中國男籃走下坡「國足化」，連續兩屆世界盃未出線，無緣參加東京奧運巴黎奧運

央視新聞報導，第10屆中國籃球協會會員代表大會執行委員會31日在北京舉行會議，審議通過姚明辭去中國籃協主席職務的申請，選舉郭振明為新一任主席。

姚明說，擔任中國籃協主席的經歷很寶貴，有不少收穫，「遺憾的則是國家隊的成績和表現沒有達到預期」。之所以選擇在這個時候離開中國籃協，主要還是基於對中國籃球未來的考慮。

報導說，按照章程，姚明的第二屆任期還剩兩年左右，他希望為新班子留下一個完整的奧運周期，以便他們更好地展開工作。

姚明表示，這樣的決定是經過認真思考，並基於對中國籃球事業發展的考慮和個人規劃做出的。他對籃球的熱愛從未改變。中國籃球的發展涉及方方面面，比如國際交流、公益、青少年培訓、產業研究、文化等等，未來自己以其他方式參與籃球的機會還有很多。

2017年2月23日，姚明當選為中國籃協主席。在他任職7年期間，中國女籃取得佳績，獲得2018年雅加達亞運會冠軍、2018年世界盃第6名、2022年世界盃亞軍、2022年杭州亞運會冠軍以及2023年亞洲杯冠軍。其中，中國女籃奪得世界盃亞軍，追平女籃歷史最佳成績。

相形之下，中國男籃2019年和2023年兩屆世界盃沒有出線取得奧運門票，無緣參加2020年東京奧運和2024年巴黎奧運。

中國媒體今天紛紛發出評論，對於姚明去職表示遺憾。

澎湃新聞形容，姚明和中國籃球，即便是這對人們眼中最適配的「天作之合」也沒能走到終點。男籃逐漸「國足化」、中國籃球奧運表現不如人意，讓「七年之癢」再也無法迴避。於是，姚明選擇承擔責任，轉身離開，一別兩寬。

在微博相關新聞討論區，中國網友多對姚明表達「恭喜」、「辛苦」、「終於解脫了」、「不用再挨罵了」。許多人指中國籃壇「水太深」，姚明既然無法改變制度與現狀，大可退休享福，不要淌混水。

巴黎奧運 世界盃 東京奧運

上一則

MLB／超級冠軍命 山本由伸5大賽冠軍在手 史上第一人

延伸閱讀

姚明傳請辭中國籃協主席

姚明傳請辭中國籃協主席
巴黎奧運助攻 法國第3季經濟成長0.4%

巴黎奧運助攻 法國第3季經濟成長0.4%
NBA／崔永熙成中國第7位例行賽登場球員 首秀得分超越姚明

NBA／崔永熙成中國第7位例行賽登場球員 首秀得分超越姚明
巴黎奧運拳擊奪牌團隊分享感動時刻 中華奧林匹克研討會滿堂彩

巴黎奧運拳擊奪牌團隊分享感動時刻 中華奧林匹克研討會滿堂彩

熱門新聞

(擷自YouTube@MLB)

大谷翔平傷金手臂 專家揭最有可能的傷勢恐非脫臼

2024-10-27 12:57
今年MLB世界大賽首戰在洛杉磯道奇球場舉行，圖為道奇球場。(路透)

世界大賽開打 洋基對決道奇星光陣容催生史上最貴票價

2024-10-25 20:10
四局下，洋基隊史坦頓在本壘遭道奇隊捕手史密斯刺殺出局。(路透)

MLB世界大賽G3／洋基2：4主場再敗 道奇3勝聽牌了

2024-10-28 23:49
8局下托瑞斯（圖）敲出3分砲。(美聯社)

MLB／洋基續命寫54年來奇蹟 沃爾普、托瑞斯開轟11：4打趴道奇

2024-10-29 23:36
洋基5局下守備出現漏洞，道奇隊一口氣追回5分，兩隊打完前5局5：5平手。 (美聯社)

MLB／前5局打成平手 8局上道奇7比6再領先

2024-10-30 23:25
道奇隊以7：6擊敗洋基隊，在世界大賽4勝1敗封王，繼2020年後拿下隊史第8冠。 (美聯社)

MLB／道奇演世界大賽最大逆轉秀 奪8冠史上第5

2024-10-30 23:58

超人氣

更多 >
實測保存香蕉7種方法 廚房這一物最簡單好用

實測保存香蕉7種方法 廚房這一物最簡單好用
去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊

去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊
台女星兒子奪MIT科學競賽冠軍 她曝教養孩子成才靠這招

台女星兒子奪MIT科學競賽冠軍 她曝教養孩子成才靠這招
加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂

加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂
川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著