我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大谷翔平傷金手臂 專家揭最有可能的傷勢恐非脫臼

否認是「華為白手套」的算能科技 與華為關係密切

大谷翔平傷金手臂 專家揭最有可能的傷勢恐非脫臼

記者沈能元／台北即時報導
(擷自YouTube@MLB)
(擷自YouTube@MLB)

美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽第二戰，日籍球星大谷翔平7局下盜壘被觸殺，但沒有立即起身，而是表情痛苦的趴在地上，並呼叫防護員上場，隨後才起身扶著自己的左手臂，慢慢走下場。賽後道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說，隊醫初判大谷是左肩半脫臼，仍會進一步詳細檢查。

新北市立土城醫院骨科主任陳文鈐說，棒球選手需要打擊、傳球，「肩膀是選手的生命」，一旦受傷，恐影響職業生涯，這是職業生涯的大事，選手及球團都會十分重視。

陳文鈐看完影片認為，大谷盜壘撲向二壘時，左手肩膀是拉開的情形，以這樣的姿勢，應該不至於脫臼，最有可能的傷勢是「肩膀拉傷」，但目前對於大谷受傷的資訊，並不清楚，實際的傷勢也很難說，現在就是持續觀察，也要評估韌帶拉傷的情形。

大谷祥平盜壘受傷。(歐新社)
大谷祥平盜壘受傷。(歐新社)

「對球團來說，大谷的手臂關係到球團的命運，所以應會非常仔細謹慎的去面對。」陳文鈐說，如果大谷的傷勢不嚴重，往後的總冠軍賽仍有出賽的機會，但這一切都要看球團的選擇及安排。

陳文鈐說，如果球團最後判定，大谷傷勢仍為肩膀脫臼，其傷勢有輕微，也有嚴重，通常會合併韌帶撕裂傷，目前隊醫應會評估韌帶受傷情形，以及有無骨性結構受損，同時觀察韌帶能不能自動修復，如果無法修復，或經評估即使自行修復，選手也無法回到正常水準，就會考慮進行韌帶重建手術，但不論要不要手術，選手都需休養一段時間。

陳文鈐說，一般來說，肩膀脫臼傷勢，多為運動選手彼此相撞所致，但大谷是在滑壘時受傷，並無與其他選手發生撞擊，這樣的話，傷害應該不會很大，他看了大谷滑壘受傷的影片，「從新聞的影片來看，大谷的表情非常疼痛」，但有可能是大谷對自己的傷勢十分謹慎，因此需要防護員上場觀察。

影片來源：YouTube@Brian Sutterer MD

羅伯茲 大谷翔平 骨科

上一則

NBA／詹姆斯大三元狂寫紀錄 末節連砍16分助湖人3連勝

延伸閱讀

MLB／大谷翔平傷勢如何？教頭：左肩半脫位、初步有正面消息

MLB／大谷翔平傷勢如何？教頭：左肩半脫位、初步有正面消息
MLB／大谷翔平盜壘失敗倒地 疑似滑壘時傷到左手

MLB／大谷翔平盜壘失敗倒地 疑似滑壘時傷到左手
MLB／四年前世界大賽封王沒遊行 道奇球迷：這次靠大谷翔平了

MLB／四年前世界大賽封王沒遊行 道奇球迷：這次靠大谷翔平了
MLB世界大賽G1／弗里曼再見滿貫砲 大谷翔平：最棒的全壘打

MLB世界大賽G1／弗里曼再見滿貫砲 大谷翔平：最棒的全壘打

熱門新聞

今年MLB世界大賽首戰在洛杉磯道奇球場舉行，圖為道奇球場。(路透)

世界大賽開打 洋基對決道奇星光陣容催生史上最貴票價

2024-10-25 20:10
弗里曼再見滿貫砲，道奇以6：3勝洋基。(歐新社)

MLB世界大賽G1／弗里曼再見滿貫砲 道奇延長賽擊敗洋基

2024-10-25 23:47
道奇挺進世界大賽將與洋基對決。（美聯社）

MLB／道奇過去對洋基爭霸吃虧 大谷翔平圓夢差最後一步

2024-10-21 02:50
道奇隊淘汰大都會隊，大谷翔平旅美生涯7年首次前進世界大賽。（美聯社）

MLB／大谷翔平挺進世界大賽 道奇、洋基25日重量級對決

2024-10-20 23:33
《Baseball America》和《Baseball Digest》都將2024年度MVP頒給賈吉，但《The Sporting News》給大谷翔平。 美聯社

終於贏1次…大谷擊敗賈吉 奪「運動新聞」年度MVP

2024-10-25 17:36
職棒大聯盟(MLB)世界大賽系列25日首戰開打，國聯冠軍洛杉磯道奇隊將對決美聯冠軍紐約洋基隊。圖為道奇隊20日獲國聯冠軍後慶祝勝利。(美聯社)

MLB世界大賽／運動博彩 道奇勝率略高洋基

2024-10-24 00:40

超人氣

更多 >
西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存

西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存
隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗

隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗
南加女子皮膚又癢又痛 原因竟在租屋空調

南加女子皮膚又癢又痛 原因竟在租屋空調
不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關

不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關
民主黨別傷心太早？大選倒數10天 川普勝率走下坡

民主黨別傷心太早？大選倒數10天 川普勝率走下坡