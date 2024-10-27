大谷翔平傷金手臂 專家揭最有可能的傷勢恐非脫臼

(擷自YouTube@MLB)

美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽第二戰，日籍球星大谷翔平 7局下盜壘被觸殺，但沒有立即起身，而是表情痛苦的趴在地上，並呼叫防護員上場，隨後才起身扶著自己的左手臂，慢慢走下場。賽後道奇總教練羅伯茲 （Dave Roberts）說，隊醫初判大谷是左肩半脫臼，仍會進一步詳細檢查。

新北市立土城醫院骨科 主任陳文鈐說，棒球選手需要打擊、傳球，「肩膀是選手的生命」，一旦受傷，恐影響職業生涯，這是職業生涯的大事，選手及球團都會十分重視。

陳文鈐看完影片認為，大谷盜壘撲向二壘時，左手肩膀是拉開的情形，以這樣的姿勢，應該不至於脫臼，最有可能的傷勢是「肩膀拉傷」，但目前對於大谷受傷的資訊，並不清楚，實際的傷勢也很難說，現在就是持續觀察，也要評估韌帶拉傷的情形。

大谷祥平盜壘受傷。(歐新社)

「對球團來說，大谷的手臂關係到球團的命運，所以應會非常仔細謹慎的去面對。」陳文鈐說，如果大谷的傷勢不嚴重，往後的總冠軍賽仍有出賽的機會，但這一切都要看球團的選擇及安排。

陳文鈐說，如果球團最後判定，大谷傷勢仍為肩膀脫臼，其傷勢有輕微，也有嚴重，通常會合併韌帶撕裂傷，目前隊醫應會評估韌帶受傷情形，以及有無骨性結構受損，同時觀察韌帶能不能自動修復，如果無法修復，或經評估即使自行修復，選手也無法回到正常水準，就會考慮進行韌帶重建手術，但不論要不要手術，選手都需休養一段時間。

陳文鈐說，一般來說，肩膀脫臼傷勢，多為運動選手彼此相撞所致，但大谷是在滑壘時受傷，並無與其他選手發生撞擊，這樣的話，傷害應該不會很大，他看了大谷滑壘受傷的影片，「從新聞的影片來看，大谷的表情非常疼痛」，但有可能是大谷對自己的傷勢十分謹慎，因此需要防護員上場觀察。

影片來源：YouTube@Brian Sutterer MD