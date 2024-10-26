弗里曼帶傷驚天一擊 完美復刻1988年道奇名將再見轟

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇今天在世界大賽首戰面對紐約洋基，靠著強棒弗里曼10局下扛出再見滿貫砲贏得勝利，他幾乎完美復刻了1988年道奇名將吉布生的跛腳再見全壘打。路透

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇 今天在世界大賽 首戰面對紐約洋基 ，靠著強棒弗里曼10局下扛出再見滿貫砲贏得勝利，他幾乎完美復刻了1988年道奇名將吉布生的跛腳再見全壘打。

「今日美國報」（USA Today）報導，弗里曼（Freddie Freeman）幾乎完美重現了吉布生（Kirk Gibson）在1988年世界大賽首戰揮出再見轟的神勇表現，讓比賽的結局猶如經典好萊塢電影劇本一般戲劇化。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說道：「這可能是我見過最偉大的棒球時刻。」

弗里曼在本季例行賽末段因為一次跑壘扭傷右腳踝，一周前還幾乎無法走路，且因為兒子罹患重症而於今年夏天暫時離隊。

經歷這個艱辛的球季，弗里曼仍克服萬難，今晚在道奇主場5萬2000多名球迷面前，上演了大聯盟世界大賽歷史上最戲劇性場面之一。

弗里曼於10局下兩人出局且滿壘的局面，大棒一揮扛出再見滿貫全壘打，率領道奇以6比3擊敗洋基，取得本屆世界大賽首勝。

弗里曼面對洋基左投柯特斯（Nestor Cortes）投出第一顆時速92英里速球，揮棒把球送上右外野看台，締造世界大賽史上首支再見滿貫砲，且落點位置幾乎跟吉布生1988年世界大賽首戰9局下打出的再見兩分砲完全相同。

大聯盟官方在社群媒體X平台貼出兩支全壘打的對比影片，可以看到弗里曼和吉布生都把球敲出右外野，且兩人皆帶著腳傷緩慢跑回本壘。

弗里曼賽後表示，這些都是你曾夢想的場景，在世界大賽面臨滿壘、兩人出局的情況。

弗里曼還說，當現實情況真的遇上，能夠敲出全壘打，幫助球隊取得1勝領先，這真是太棒了。

目前道奇陣中只有崔南（Blake Treinen）、哈德遜（Daniel Hudson）和布雷瑟（Ryan Brasier）這3名球員在吉布生敲出戲劇性的再見全壘打時已出生，他們肯定透過重播多次看過這個精采片段。

但今年的道奇隊確實在創造自己的歷史，他們將來可以和孩子和孫子們提起這個特別的夜晚。

即使道奇內野手蒙西（Max Muncy）親眼見證這一幕，他仍然很難用言語表達自己的感受。

弗里曼今年夏天曾離隊近兩周，當時他的兒子麥克斯（Max Freeman）因罕病格林─巴利症候群（Guillain-Barre Syndrome）必須接上呼吸器。

弗里曼雖然扭傷腳踝，但道奇和他之間的信任使他們一起制定計畫，讓弗里曼在腳踝扭傷的情況下上場，當時腳踝傷勢預計還要4至6周才會復元。他錯過國家聯盟冠軍賽的兩場比賽，包括擊敗紐約大都會的關鍵一戰。

道奇以4勝2敗榮膺國聯冠軍，讓弗里曼獲得額外5天休息時間，但他仍每天前往道奇球場（Dodger Stadium）接受5個小時的治療，誓言為世界大賽做好準備。

除了再見滿貫砲，弗里曼也在1局下把球敲到左外野，並帶著腳傷一路跑成三壘安打，教頭羅伯茲則心疼地說：「停下來啊！他已經在得點圈了。」

但這就是弗里曼的作風，如果他上場，不管腳踝有多痛，他都會拚盡全力。

道奇球星貝茲（Mookie Betts）說：「他是戰士，他是鬥士。勝利就是勝利，但知道弗里曼所經歷的一切讓這個時刻顯得格外特別，我很高興是他擁有這份成功。」