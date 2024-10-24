MLB世界大賽／運動博彩 道奇勝率略高洋基

職棒大聯盟(MLB)世界大賽系列25日首戰開打，國聯冠軍洛杉磯道奇隊將對決美聯冠軍紐約洋基隊。圖為道奇隊20日獲國聯冠軍後慶祝勝利。(美聯社)

MLB世界大賽 將於25日晚間開打，目前洛杉磯道奇 隊(Los Angeles Dodgers)的勝率稍微高於紐約洋基 隊(New York Yankees)，根據BetMGM Sportsbook的數據，道奇賠率為-135，洋基賠率為-110。

道奇明星球員大谷翔平可以說是MLB的代表人物，洋基隊強擊手賈吉(Aaron Judge)則是最優秀的球員之一，本季打出58支全壘打，雙方的對決相當令人期待。

洋基過去贏得27次世界大賽冠軍，最近一次是2009年；道奇拿過七次冠軍，最近一次是在2020年。

這是洋基和道奇第12次在世界大賽交手。

BetMGM Sportsbook交易經理艾吉蘭德(Halvor Egeland)說：「道奇對洋基對於運動博彩來說是完美的對決，我們預計世界大賽會有大量投注。」

截至23日，洋基帶來59%的投注和38%的資金；道奇占41%的投注和62%的資金。

本年度道奇以+800的賠率開場，洋基隊賠率為+1600。

G1更多資金押洋基贏

雖然更多的資金押道奇贏得世界大賽，但有更多資金押洋基會贏得第一場比賽。

洋基(+105)吸引55%的投注和53%的資金押其贏得25日晚的第一場比賽。

世界大賽最多的特定投注是賭賈吉打出全壘打(+200)，大谷翔平(+210)居於第二。

23.4%押大谷奪MVP

大谷翔平(+220)是最有可能拿到世界大賽最有價值球員（MVP）的殊榮，在投注玩家中也最受歡迎。

大谷吸引最多投注(23.4%)和最多資金(43%)。賈吉則以8.6%投注和7.5%資金位居第二。