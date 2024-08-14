美國男籃不等於世界冠軍？萊爾斯終於承認：他們會贏

萊爾斯在巴黎奧運會奪得百米金牌。（歐新社）

今年在巴黎奧運 拿下田徑男子100金牌與200公尺銅牌的美國短跑名將萊爾斯（Noah Lyles），日前曾因為說出NBA 冠軍不等於世界冠軍的說法引起爭議，在近日美國隊於奧運完成金牌5連霸後，萊爾斯再次被問到美國男籃現在是否已經是世界冠軍時，他也大方表示，「他們就是。」

身為美國最受期待的短跑巨星，萊爾斯在今年3月時卻表示，對於NBA冠軍球隊自詡為「世界冠軍」感到相當不解，並強調自己不認同美國等同於全世界的說法，只有當大家都披上擁有自己國家的國旗衣服時互相競爭出來的才是世界冠軍，這是NBA比賽沒有的。

萊爾斯這樣的說法在當時也引發杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）等人的不滿，不過今年巴黎奧運萊爾斯也與杜蘭特、布克等人一同披上美國國家隊戰袍，在田徑與男籃賽事登場，其中萊爾斯拿下1金、1銅佳績，杜蘭特與布克則是為男籃完成5連霸。

而近日萊爾斯也在受訪時再度被問到關於美國男籃是否等同於世界冠軍，這次萊爾斯則表示，「這並不是我是否認為他們是不是的問題，因為他們就是世界冠軍，因為他們在奧運奪冠，他們面對的就是來自全世界的球隊，他們也遇到了一些難關，但最終他們脫穎而出，我也一直相信他們能夠奪冠，因為我們擁有一些最偉大的球員。」

不過萊爾斯也強調，美國男籃在今年賽事中也充分感受到，絕對不是把一些人湊在一起就能說是一支好球隊，「這次比賽有很多其他國家，他們向美國隊展示不輕易認輸的一面，但是我對於美國隊也相當有信心，相信他們會達成目標，就像是他們在打塞爾維亞的比賽一度落後到10分還是15分，但我還是相信他們會贏。」