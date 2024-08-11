大谷翔平揭露與妻子相識過程 2周內偶遇3次

大谷翔平(左)與妻子真美子。(路透資料照)

日本 棒球記者石田雄太的新書刊載專訪世界級球星大谷翔平 的超長內容。大谷透露與妻子田中真美子的相識過程，兩人在2周內偶遇3次，但他完全不記得首次碰面場景，也表示結婚為棒球加分，也憑添生活樂趣，沒有負面影響。

石田雄太新書「棒球翔年II MLB篇 2018-2024大谷翔平長篇訪談」由「文藝春秋」出版，「週刊文春」網路版「文春ONLINE」今天公布部份摘錄內容。

大谷翔平在過去一年達成多項成就，包括宣布與前女籃球員田中真美子結婚。被問到對於婚姻的看法時，大谷表示，「棒球確實是我的一種生活價值，但在私生活方面，不管是結婚還是養狗，也是我的生活價值和樂趣所在。」

石田問，棒球選手的巔峰期是在30歲到35歲之間，為何選在30歲之前結婚，大谷表示，他認為結婚對棒球帶來的都是加分，不會有負面影響，這或許是他在30歲結婚的原因。

至於有哪些正面影響，他則表示，「純粹就是生活中的樂趣增加了。打棒球的時候，總是會有打不好，或是無法掌控比賽的時候，如果是那種情況，就是因為自己的實力不足，絕對不可能是私生活的原因，必須把兩者完全分開。生活不會總是順遂，這種時候，生活中有些樂趣會更好。無論做什麼，我認為必須有充實感，那就是加分。」

他表示，田中真美子也有工作，因此去年賽季幾乎沒有來美國，即使在他的右肘手術之後，主要也是和狗狗「彈額頭」一起復健，沒有特別安排時間見面。

大谷透露，兩人通常都是邊打電話，邊一起看電視，會看搞笑節目，也會看連續劇。像是看日劇 「VIVANT」，或是Netflix的「忍者之家」。儘管分隔在日本和美國兩地，但會同時打開電視，同時播放。

不過，大谷表示，兩個人雖然有很多可以一起享受的愛好，喜歡的東西也有不同。「她喜歡小說，是經常閱讀的類型，我則是完全不看書的類型，有不同的地方，也有相同的地方，就是這種感覺。」

大谷表示，雖然他的生日（7月5日）是在賽季中，沒辦法一起慶祝，但妻子生日時，兩人選在一個接近的日子一起慶祝了。考慮到妻子喜歡實用的東西，特意找人去幫忙訂製了一雙球鞋送她。

石田雄太詢問，聽說大谷和妻子初相識時，曾在短短2週內偶遇3次，考慮到大谷的生活步調，是不是在健身房才有這種可能。

大谷表示，雖然不是健身房，但似乎是在練習的時候遇到的。妻子說的第一次碰面場景，他完全沒有印象。她說，「你在擦肩而過時向我打了招呼」，但他完全記不清是在哪裡，可能是在練習設施的走廊。

大谷笑說：「不過之後第2次、第3次見面的情況，我記得很清楚。所以，2週內偶遇3次，至少我記得其中2次。」