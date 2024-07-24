奧運足賽開踢 法國首勝美國隊 2屆冠軍阿根廷吃敗仗

男子足球A組奧運會「首秀」的烏茲別克斯坦隊(白衣)在C組迎戰奪冠熱門西班牙隊(紅衣)，烏茲別克斯坦隊表現精彩雖敗猶榮。（路透）

巴黎奧運 會足球 比賽24日拉開戰幕，在男足小組賽首輪比賽中，三支出戰的亞洲球隊表現搶眼，兩勝一負；兩屆奧運會冠軍阿根廷隊則在一場混亂中不敵摩洛哥隊。

當天，法國國歌《馬賽曲》在馬賽奏響，拉卡澤特、奧利塞和巴代分別建功，A組東道主法國隊3：0大勝美國隊迎來「開門紅」。

B組一場焦點戰中，摩洛哥隊對陣阿根廷隊。拉西米為摩洛哥隊獨中兩元，西蒙尼為阿根廷隊扳回一球，梅迪納在補時第16分鐘為阿根廷隊再進一球，但有越位嫌疑。部分球迷向場內投擲雜物，並有球迷衝進場內，為了球員安全，主裁吹停了比賽，球員暫時離開場地。比賽在中斷將近兩個小時後恢復，VAR（視頻助理裁判）判定梅迪納的進球越位在先無效，比賽又進行了3分鐘才宣告結束。

在為整個奧運會賽事吹響「開場哨」的比賽中，奧運會「首秀」的烏茲別克斯坦隊在C組迎戰奪冠熱門西班牙隊。第29分鐘，普維爾搶點破門為西班牙隊首開紀錄，但烏茲別克斯坦隊絲毫沒有怯場，大舉反攻。上半場結束前，肖穆羅多夫點球命中扳平比分，這也是烏茲別克斯坦隊隊史首粒奧運會進球。第62分鐘，戈麥斯勁射破門幫助西班牙隊再次領先，又一次落後的烏茲別克斯坦隊展現出極強的鬥志，最後時刻頻頻製造威脅，可惜均無功而返。

「我為烏茲別克斯坦隊打進了隊史奧運會第一球，我為之自豪，但相比進球，我更希望贏球。」肖穆羅多夫說。

烏茲別克斯坦隊雖敗猶榮，而另外兩支出戰的亞洲球隊更是凱歌高奏。

在D組，全部以23歲以下球員出戰的日本隊5：0橫掃被罰下一人的巴拉圭隊，展現出強大實力；在B組，第六次參加奧運會的伊拉克隊2：1逆轉首次參賽的烏克蘭隊。