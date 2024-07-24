巴黎奧運自帶空調床墊？中國代表團辟謠

巴黎奧運村中國代表團駐地有熊貓裝飾。（中新社）

巴黎奧運 會中國體育代表團24日召開線上新聞發布會，對近期網路流傳的奧運村自裝空調、中國隊攜帶床墊等傳聞進行了辟謠，代表團秘書長張新說，奧運村可以提供移動空調租賃服務，代表團會根據天氣情況考慮租用，自帶空調安裝是不實的，整個代表團自帶床墊也是不實的。

目前中國體育代表團團部和近20支隊伍已經入駐奧運村，張新專門介紹了奧運村食宿條件和代表團的準備情況。他說，每屆奧運會，國際奧委會和賽事組委會都會為來自全球的運動員提供良好服務，「與近幾屆奧運會相比，巴黎奧運村的食宿條件和生活環境，訓練、比賽、場館、交通服務等都各有特色，但基本標準還是一致的」。

近期關於奧運村自裝空調、中國隊攜帶床墊等消息傳播甚廣，張新也進行了辟謠：「奧運村每個代表團居住的樓是組委會統一分配的，每棟樓房型不同，製冷方式也不一樣，有中央空調、水循環製冷、電扇，但從這些天巴黎的氣溫看，居住不同樓的感受實際上大致是相當的。網上有說我們帶了300多台空調，應該說是不實的，奧運村可以提供移動空調租賃服務，代表團會根據天氣情況，如果需要的話，也可能是對個別重點項目，如果確實感到製冷系統不好的話，我們可能會考 慮租用，但是自帶空調安裝確實是不實的報道。」

關於自帶床墊情況，張新說，有個別運動員或工作人員，可能有自己的睡眠習慣，或者是住在村外官方酒店的工作人員，為更好為運動員服務，有時寧可在村內的地板上臨時住一晚，所以會準備床墊。「網上自媒體看到一個床墊，就演繹成整個代表團都自帶床墊，也是屬於不實報道。」

張新表示，從目前各個隊伍反饋情況看，大家對奧運村的餐飲、設施等服務總體上是滿意的。「特別要說的是，優異的比賽成績取決於長期充分的準備和賽事的穩定發揮，中國體育代表團的廣大運動員、教練員也經常參加各類國際大賽，已經練就了能徵善戰的本領。他們不是溫室的花朵，可以積極主動克服各種不適應，及時進行狀態調整。目前各隊伍正專注于賽前訓練，認真進行參賽準備。」