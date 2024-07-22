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紅襪教頭看到重播才知落點 讚嘆大谷翔平超大號全壘打

記者藍宗標／即時報導
大谷翔平的全壘打飛到中外野看台最高層。(美聯社)
大谷翔平的全壘打飛到中外野看台最高層。(美聯社)

道奇大谷翔平昨日再轟超大號全壘打，球飛到中外野看台最高層，是歷年道奇球場飛行距離第2遠紀錄，且個人已累計30支全壘打，讓隊友和敵隊都發出讚嘆。

影片來源：YouTube@MLB

紅襪隊作客道奇球場一勝難求，昨天又以6：9不敵道奇隊，3連戰遭清盤，先發投手克勞佛（Kutter Crawford）挨了5轟，寫下生涯單場最慘紀錄，吞敗後坦言道奇打線真的不好惹。

道奇全場10支安打多達6轟，用全壘打火力摧毀紅襪，大谷翔平5局下逮中克勞佛85哩卡特球，擊球初速117哩，轟出中外野方向473呎全壘打，本季30轟成為國聯第1人。

道奇6支全壘打中，大谷這1轟最大支，飛到中外野看台最高層，也是歷年道奇球場飛行距離第2遠紀錄，讓隊友和敵隊都發出讚嘆。

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）說：「我坐在休息區下層，沒有看到這一球，但有看到大谷揮棒，然後聽到聲音，直到重播畫面出現才知道球的落點，沒有太多球員可以做到。」

這是克勞佛生涯4年挨轟最慘的比賽，本季被全壘打原是14支，賽後一下子變成19支，也創生涯單季挨轟最多紀錄；他認為道奇打線很強，一旦進壘角度不夠好，就會被逮到機會痛擊。

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道奇 大谷翔平

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