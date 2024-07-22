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奧運倒數 60萬張門票待售 男子100公尺決賽也沒賣完

記者藍宗標／即時報導
巴黎奧運即將開幕。(路透)
巴黎奧運即將開幕。(路透)

巴黎奧運開幕倒數5天，籌備委員會公布預售票賣出880萬張，寫下單屆賽事新高，目前仍有60萬張門票待售，倍受矚目的田徑男子100公尺決賽也還有空位。

奧運聖火傳遞在法國已經吸引超過600萬人觀看，全球超過2000名運動員進入選手村，奧運籌委會主席埃斯坦格（Tony Estanguet）表示，透過和國際奧會、各單項體育總會合作，確保巴黎奧運將是史上首次性別平等的奧運。

籌委會指出，還有超過20個運動種類60萬張門票待售，部分原因是門票發放較晚和應急計畫，至於26日開幕典禮仍有4000張，都是大約台幣32221元到97721元之間最昂貴的座位。

比起前3屆奧運的狀況，本屆賽事預售票成長很多，2012年倫敦奧運結束時共有26萬4千張未售出，2016年里約奧運開幕前多達130萬張待售，3年前東京奧運更因新冠肺炎疫情，根本未開放觀眾進場。

田徑男子100公尺決賽向來是壓軸戲碼，美國名將萊爾斯（Noah Lyles）去年在世界田徑錦標賽包辦100、200公尺雙金，昨天在鑽石聯賽倫敦站亮相，又以100公尺個人最佳成績9秒81摘金，成為奧運金牌大熱門。

巴黎奧運100公尺決賽8月5日將在法蘭西體育場進行，萊爾斯說：「前進巴黎前跑出最佳成績，而且速度愈來愈快，到時想要跑進9秒80內。」

籌委會透露，田徑男子100公尺決賽預售票還未完售，約合台幣1萬元左右的門票還有空位。

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