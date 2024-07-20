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巴黎奧運接駁車脫班又迷路 選手只剩半小時練習

中央社台北20日電
台灣射箭代表隊入住2024巴黎奧運選手村3房1廳房型，體育署事前已提前租用50台移動式冷氣，並事先在各房內安裝好。（劉展明提供）
台灣射箭代表隊入住2024巴黎奧運選手村3房1廳房型，體育署事前已提前租用50台移動式冷氣，並事先在各房內安裝好。（劉展明提供）

巴黎奧運26日將開幕，部分台灣代表隊選手、教練已入住選手村，有選手分享房間不大，還遇到浴室漏水，但最令人困擾的是，遇到接駁車脫班、迷路，原本上午練習時間只剩半小時可練。

巴黎奧運選手村18日正式開村，台灣射箭、射擊代表隊已陸續出發，至於輕艇激流選手張筑涵則早在5月就提前到當地備戰、適應場地，並在開村第一天入住。

各代表隊入住的選手村房型也有所不同，射箭隊是3房1廳、可住4人，但像是張筑涵則是住在4房1廳的房型，其中3間雙人房、1間單人房，最多可住7人。

張筑涵接受中央社記者訪問時表示，相較於上屆東京奧運，這次房間空間不大，以雙人房為例，無法兩人同時在房內打開行李箱，她還遇到浴室漏水狀況。

然而，最讓選手、教練頭痛的是，大會接駁車狀況多，射箭隊總教練劉炳宏提到，當地交通管制多，且很多地方都封路，造成接駁車必須繞路，建議必須提早出發。

教練劉展明透露，昨天就遇到原本約30分鐘車程，卻花了近2小時才到訓練場地。

除了射箭隊外，張筑涵今天也遇到類似狀況，她指出，原本規劃今天上午提前1小時到比賽場地準備，但原訂9時30分接駁車卻提前發車，下一班9時45分的車也沒來，直到快10時才有車，但卻說10時20分才能發車。

張筑涵表示，經不斷拜託後，接駁車才發車，但司機卻開錯路，原本1小時的車程，卻花了1.5小時才到，好不容易抵達，練習時間僅剩30分鐘，讓她直言「快氣死，感覺他們還沒準備好，很怕比賽的時候發生狀況。」

張筑涵指出，儘管下午還有1次練習機會，但因為擔心接駁車再次迷路，因此也不敢中間先回選手村。

而原本最受關注的空調問題，體育署已提前租用50台移動式冷氣，並事先安裝好在各房間，讓劉炳宏大讚團本部很貼心。

劉炳宏表示，目前巴黎當地早、晚天氣仍偏涼，建議可添加外套，反倒是白天前往比賽場地的接駁車，路程中都沒開冷氣，車內悶熱、身體感受較不舒服。

至於選手村餐廳部分，分為世界區、亞洲區食物，但或許因目前進駐選手、教練較少，選擇性不多，除了教練劉展明給予的評價不高外，張筑涵也認為，吃起來滿普通。

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