巴黎奧運╱4奧運冠軍領銜 中國舉重隊榮譽保衛戰

劉煥華在訓練中。 （新華社）

不同於東京奧運 會，巴黎奧運 會舉重項目迎來新的級別和參賽設置，這為金牌歸屬增添了更多懸念。

中國隊可謂是奧運會舉重項目的常勝軍。東京奧運會上，派出8名運動員參賽的中國隊拿下7金1銀。但巴黎奧運會舉重項目不僅總金牌數從14枚減至10枚，而且中國隊的一些優勢級別也被取消；同時，每個國家或地區最多只能有男子3人、女子3人參加舉重比賽，每個級別最多只能有一人參賽。

這意味著，即便拿下全部6金，中國隊也無法複製東京奧運會的輝煌。規則的改變讓中國隊迅速做出調整，以實力最強、奪金級別最穩作為考量標準，確定了巴黎奧運會陣容：男子61公斤級（李發彬）、73公斤級（石智勇）、102公斤級（劉煥華）；女子49公斤級（侯志慧）、59公斤級（羅詩芳）、81公斤以上級（李雯雯）。其中侯志慧、石智勇、李雯雯、李發彬為奧運冠軍，劉煥華、羅詩芳則是首次參加奧運會。

綜合今年上半年世界盃 比賽的表現來看，李雯雯有著壓倒性優勢，侯志慧也在小級別上佔據著明顯主動，羅詩芳雖為奧運新人，但在世界盃上打破世界紀錄的表現，讓她成為59公斤級金牌的最有力爭奪者。

男子方面，李發彬的過往成績足以讓他在男子61公斤級上稱霸。在男子大級別上，年輕的劉煥華在世界盃上的表現給了中國隊驚喜，其打破世界紀錄的成績也足以震懾對手，許多人期待他在巴黎實現中國舉重在奧運會男子大級別上的金牌突破。但賽場風雲變幻，不到最後一刻，誰都有可能站上最高領獎台。

就目前情況來看，中國隊在男子73公斤級上懸念比較大。兩屆奧運會冠軍石智勇在巴黎奧運周期飽受腰傷困擾。在世界盃男子73公斤級比拼中，他獲得抓舉金牌和總成績銀牌，該項目的總成績金牌被印度尼西亞小將里茲基·朱尼安夏奪得，他以總成績365公斤打破了石智勇在東京奧運會上創造的世界紀錄。

「石智勇這次備戰是非常艱苦的，他帶著傷病在堅持訓練，是一種意志力的拼搏。」中國男子舉重隊主教練于傑坦言，石智勇除了克服傷病，還要面對國外小將的衝擊，「肩上擔子很重」。

不過，雖然受到傷病困擾，但石智勇在今年世界盃後進步很快，目前狀態良好。「雖然對手很強，但我拿到金牌的目標從來沒有改變過，我將全力以赴，不留遺憾。」石智勇說。

此外，在女子71公斤級，美國選手裡夫斯憑藉世界盃上包攬三金的優異表現，成為巴黎奧運會該項目冠軍的熱門人選。東京奧運會冠軍、厄瓜多爾的達默斯·巴雷拉則被看好在女子81公斤級上斬獲金牌。去年由於傷病，巴雷拉缺席了兩場奧運資格賽，不過在泰國世界盃上的優異表現，讓她再次燃夢巴黎。

保加利亞選手納薩爾和哥倫比亞選手洛佩斯將在男子89公斤級上展開激烈爭奪。2018年東京奧運會資格賽開始時，納薩爾還只有14歲，無法參加，不過六年後，他已被公認為巴黎奧運會金牌的有力爭奪者。泰國世界盃上，納薩爾以抓舉181公斤、挺舉215公斤、總成績396公斤奪得挺舉和總成績金牌，他的總成績平了中國選手李大銀的世界紀錄。