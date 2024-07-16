接受興奮劑檢查「千錘百鍊」中國泳將：讓實力打破質疑

張雨霏。(新華社)

東京奧運 會期間，中國游泳奧運冠軍張雨霏曾經在受到外媒質疑時表示：「中國運動員接受興奮劑檢查的次數是全世界最多的！」此言不假，僅從世界泳聯公布的2023年興奮劑檢查數據就能看到，「蛙王」覃海洋、張雨霏和李冰潔三位「泳士」接受的興奮劑檢查最頻繁，一人的檢查次數相當於四到五位外國奧運冠軍的總和。

有「蝶后」之稱的東京奧運會兩金得主張雨霏去年總共接受了43次國內國際興奮劑檢查，包括27次賽外和16次賽內檢查。與她同項目的加拿大女子100米蝶泳奧運冠軍麥克尼爾的檢查總數則是11次，包括7次賽外和4次賽內檢查。瑞典奧運冠軍舍斯特倫的數字是10次，含7次賽外加3次賽內。另一位美國奧運獎牌獲得者胡斯克的檢查次數為10次，含6次賽外加4次賽內。21歲的沃爾什在6月舉行的美國奧運選拔賽中爆冷打破女子100米蝶泳世界紀錄，還是福岡游泳世錦賽女子4X100米混合泳接力冠軍成員，而她去年竟然沒有接受過一次興奮劑檢查！

覃海洋在福岡世錦賽上將男子蛙泳三個項目的世界冠軍收入囊中，刷新200米蛙泳世界紀錄，並榮膺世界泳聯年度最佳男子游泳運動員，2023年他的興奮劑檢查數字達到46次，包括24次賽外和22次賽內。而英國「蛙王」皮蒂的全年檢查數字為9次，全部來自賽外飛行檢查。

擅長女子中長距離自由泳的「棒棒冰」李冰潔則接受了42次興奮劑檢查，含24次賽外和18次賽內。同項目的美國「多金王」萊德基的檢查數字為11次，包括6次賽外和5次賽內。

女子100米和200米自由泳高手楊浚瑄去年接受了27次興奮劑檢查，女子200米和400米自由泳世界紀錄保持者、澳洲 名將蒂特姆斯只有7次。

在今年2月多哈游泳世錦賽上改寫男子100米自由泳世界紀錄的潘展樂去年共有29次興奮劑檢查，包括17次賽外、12次賽內。美國奧運冠軍德雷塞爾去年只接受了7次檢查，全部是賽外；前世界紀錄保持者、羅馬尼亞的波波維奇去年共接受了10次檢查；澳洲「飛魚」麥克沃伊的次數為7次。

此外，2023年男子200米個人混合泳奧運冠軍汪順總共接受了22次檢查，400米混合泳世界紀錄保持者、法國人馬爾尚是12次；男子100米仰泳世錦賽冠軍徐嘉余「領走」26次檢查，美國奧運冠軍墨菲為12次；新科女子100米蛙泳世界冠軍唐錢婷進行了21次檢查，美國名將莉莉·金的數字為10次。

很多其他外國名將們的興奮劑檢查數字也「平淡無奇」：創造今年女子200米蝶泳最好成績並改寫400米混合泳世界紀錄的加拿大17歲新星麥金托什去年進行了16次檢查。今年打破女子100米仰泳世界紀錄的美國選手裡根·史密斯去年接受了10次檢查，她的200米蝶泳目前世界排名第二。原100米仰泳世界紀錄保持者、澳洲的麥基翁則有11次。

據了解，這分來自世界泳聯的興奮劑檢查「成績單」是各國（地區）運動員接受國內國際賽內和賽外檢查的數據匯總，巴黎奧運 會前夕更是加大了對中國運動員的檢查力度。面對頻繁的交叉式興奮劑檢查，中國游泳運動員高度配合，而且團結一心、鬥志昂揚。正如覃海洋所言：「讓實力打破一切質疑！」

巴黎奧運會游泳比賽將於7月27日開賽，共進行35個泳池項目的比拼。中國游泳隊派出31人的陣容，目前在法國多維爾進行賽前適應訓練。

此前，就23名中國游泳運動員2021年食品污染致陽性事件，世界反興奮劑機構進行了調查，瑞士獨立檢察官埃里克·科迪爾在提交的報告中表示，世界反興奮劑機構對此事的處理「無偏頗」，當時沒有對中國反興奮劑機構的決定提起上訴「毫無疑問是合理的」。世界泳聯15日表示，其特別設立的反興奮劑審查委員會也做出結論性報告，表明世界泳聯在此事的審查中「沒有違規、處置不當或隱瞞」。