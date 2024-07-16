NBA名人堂球星帕克 任阿里巴巴奧運全球品牌大使

NBA名人堂球星帕克（Tony Parker），成爲阿里巴巴國際站 2024年巴黎奧運活動全球品牌大使。（圖／阿里巴巴國際站提供）

全球B2B電商平台、奧林匹克全球合作夥伴阿里巴巴國際站（Alibaba.com）宣布，在台灣有「法國跑車」之稱的NBA 名人堂球星帕克（Tony Parker），成為阿里巴巴國際站2024年巴黎奧運 「Same Player, New Game」活動全球品牌大使。

帕克指出：「自從退役以來，將所有精力都集中在經營自己的企業上。我是阿里巴巴國際站平台的常客，也見證了平台是如何高效地與協助使用者與供應商聯繫、採購產品，也為品牌帶來了巨大的商業價值。」

帕克進一步說：「作為阿里巴巴的全球品牌大使，在未來，我也將無私分享自己的個人經驗，藉此幫助更多運動員踏上創業之路，享受成功的第二個職業生涯。」

此次「Same Player，New Game」活動中，帕克也將攜手前女子網球協會職業選手Simona Galik Moore及專業登山越野車手Elias Schwärzler共同亮相。

Simona Galik Moore於2020年推出匹克球品牌，引發了大眾對這項全新運動的興趣；Elias Schwärzler則為山地單車服飾品牌及山地單車訓練學院的創辦人，這兩位運動員不僅在體育領域取得成功，同時也在商業領域獲得出色表現。

阿里巴巴國際站全球首席市場官Liz Wang說：「非常高興能在2024巴黎奧運期間邀請到三位加入阿里巴巴國際站團隊。這是一個非常好的機會，除了能與大家分享這些優秀前職業運動員如何抓住商業機會，同時能與大家展現阿里巴巴國際站平台是如何幫助創業者實現夢想。」

帕克過去曾兩度參加奧運會，在2016年里約奧運男子籃球賽中率領法國隊進入四強賽。更曾奪得四次NBA總冠軍，並六度入選NBA全明星隊，被譽為是籃球界的傳奇人物。退役後，帕克成為一名連續創業家和投資 者，在運動及商業之間成功建起橋樑。