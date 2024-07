歐洲盃冠軍戰 西班牙2比1擊敗英格蘭奪冠

比賽時間終了,三獅軍團飲恨,西班牙奪下本屆歐洲杯冠軍。

下半場進行至第86分鐘時,西班牙前鋒奧亞爾薩巴爾(Mikel Oyarzabal)進球,將比分超前為2:1,領先英格蘭。

SPAIN. DID. THAT. 😱



Another look at Mikel Oyarzabal's goal to give Spain the lead back late 🇪🇸🔁 pic.twitter.com/8ryilITMWL