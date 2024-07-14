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溫網男單決賽／約克維奇vs.小蠻牛 他拿下第一盤

記者曾思儒／即時報導
阿爾卡拉斯挑戰維持個人大滿貫決賽的百分百勝率。(路透)
阿爾卡拉斯挑戰維持個人大滿貫決賽的百分百勝率。(路透)

美東時間9:54AM 更新

阿爾卡拉斯以6:2拿下第一盤。

美東時間9:00AM

溫布頓連兩年上演同樣爭冠組合，美東時間今上午9時開戰的男單決賽由塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）對決西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），小約將追尋追平「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）的溫布頓8冠紀錄，阿爾卡拉斯則要挑戰維持個人大滿貫決賽的百分百勝率，跨世代對決未演先轟動。

去年兩人打出一場史詩級五盤大戰，阿爾卡拉斯成為4小時又42分鐘激戰勝家，今年若能複製奪冠劇本，他將是網球公開化年代後，第4位在21歲就拿下不止一座草地大滿貫金盃的球員，且加入傳奇「西班牙蠻牛」納達爾（ Rafael Nadal）、費德勒、小約、澳洲拉沃（Rod Laver）和伯格（Bjorn Borg），成為史上第6位同一年先拿法網再奪溫頓的男將。

「要贏大滿貫很困難，尤其從紅土到草地，這是完全不同的場地，打法完全不同。」阿爾卡拉斯不諱言，當然想讓自己名字同年出現在法網和溫布頓金盃上，「我知道這會是非常困難、很大的挑戰，但我想我準備好了。」

今年法網冠軍是阿爾卡拉斯生涯第3座大滿貫金盃，他3次打進大滿貫決賽勝率百分百，想挑戰完美勝率就看小約是否放行。

影片來源：YouTube@Wimbledon

37歲的小約若登頂，將成賽史最年長冠軍，且抱回生涯第25座大滿貫，他也做好硬仗準備，尤其經過去年的決賽對決。今年法網8強賽因膝傷退出的小約也提到，膝蓋剛動刀不久，一開始到倫敦時並不知道能走多遠，能打到最終戰也要感謝團隊所有成員的幫助。

男單決賽後，台灣「一姊」謝淑薇就要在混雙決賽上陣，爭取個人第2座大滿貫混雙金盃。

約克維奇尋求追平「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)的溫布頓8冠紀...
約克維奇尋求追平「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)的溫布頓8冠紀錄。(路透)

阿爾卡拉斯 法網 溫布頓

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