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國際組織：美查中國選手禁藥案 將影響主辦賽事機會

中央社華盛頓12日綜合外電報導
「夏季奧運國際各單項總會聯合會」今天表示，美國執法當局對於中國游泳選手禁藥案採取的調查行動，可能會影響美國未來主辦體育賽事的機會。路透
「夏季奧運國際各單項總會聯合會」今天表示，美國執法當局對於中國游泳選手禁藥案採取的調查行動，可能會影響美國未來主辦體育賽事的機會。路透

「夏季奧運國際各單項總會聯合會」今天表示，美國執法當局對於中國游泳選手禁藥案採取的調查行動，可能會影響美國未來主辦體育賽事的機會。

路透社報導，世界水上運動總會（World Aquatics）上週證實，其執行長諾維基（Brent Nowicki）遭到美國政府傳喚作證，以調查23名中國游泳選手何以在違禁藥物檢測呈陽性反應後未受懲處，仍在數周後獲准參加2021年夏天舉行的東京奧運。

美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會（House select committee on China）今年5月要求美國司法部巴黎奧運前就中國泳將禁藥問題展開調查，以確保美國運動員在公平情況下競爭。

這使得2028年洛杉磯奧運主辦國美國與國際體育界不少團體的關係變得冷淡，一些運動總會擔心派員前往美國會面臨被逮捕風險。

瑞士檢察官柯蒂爾（Eric Cottier）對這起禁藥事件發起獨立調查，並在本月9日公布結果，指出世界反禁藥組織（World Anti-Doping Agency，WADA）並未處理不當。

「夏季奧運國際各單項總會聯合會」（Association of Summer Olympic International Federations，ASOIF）今天說，對於成員組織世界水上運動總會的領導人被要求在美國聯邦政府調查中作證，他們「深表關切」。

ASOIF表示：「美國的司法管轄權之外調查，引發運動員、體育官員和國際運動組織代表的個人安全疑慮，並令他們懷疑是否要前往美國參與國際體育賽事和執行任務。」

ASOIF還說：「這起調查可能導致各國際總會考慮未來將國際賽事辦在美國的風險。」

巴黎奧運 檢測 司法部

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