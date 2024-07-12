中國跳水「夢之隊」目標包攬8金 期待巴黎奧運圓滿

中國跳水隊隊員全紅嬋（左）在訓練中。（新華社）

作為歷屆奧運會中國代表團的「金牌收割機」，中國跳水「夢之隊」此番出戰巴黎目標依然是包攬全部8枚金牌。從1984年參加洛杉磯 奧運會以來，中國跳水隊已為中國貢獻了47枚奧運金牌。

「夢之隊」一直縱橫國際賽場，但從未在奧運會上達到完美。2016年里約奧運會和3年前的東京奧運 會，他們都奪得了8枚金牌中的7枚，差一點圓滿。但「夢之隊」對完美的追求從未改變，巴黎奧運 會，這支「王者之師」期待實現包攬8金的偉業。

中國跳水隊陣容中包括5位奧運冠軍，其中曹緣將成為奧運「四朝元老」，全紅嬋、陳芋汐、王宗源和謝思埸都將是第二次征戰奧運會。陳藝文、昌雅妮、龍道一、楊昊和練俊傑都將是首次參加奧運會。

女子10米台項目上，衛冕冠軍全紅嬋和三屆世錦賽冠軍陳芋汐將上演巔峰對決，兩人在此項目保持著絕對優勢，彼此之間的良性競爭也令人津津樂道，誰能站上最高領獎台還要看她們的臨場發揮。這對「雙子星」同時能保證女雙10米台金牌不旁落。

全紅嬋進入備戰衝刺階段心態仍舊十分平穩，她在近期的隊內測驗後表示：「心情很正常，沒什麼太大變化。時間也挺夠用的。」陳芋汐也表示將繼續打磨動作細節，相比上一屆奧運會，備戰過程更加順利。

女子三米板將派出陳藝文和昌雅妮的組合，兩人在單人比賽中互有勝負，分別是去年福岡世錦賽和今年杜哈世錦賽該項目冠軍，搭檔出戰雙人時則從未讓金牌旁落。

相比女子項目的十拿九穩，男子項目需要提高警惕。里約奧運會時男雙三米板丟金，東京奧運會時則是男雙10米台無緣冠軍。巴黎奧運會上，王宗源和龍道一將搭檔出戰雙人三米板，單人項目則是王宗源和衛冕冠軍謝思埸參賽。王宗源是東京奧運會男雙三米板冠軍和男單三米板的亞軍，巴黎周期他更加成熟，挑起了該項目的大梁，成為中國隊在男子跳板上令人放心的保障。他們也將再次遇到老對手、英國名將拉夫爾。拉夫爾是第三次出戰奧運會，曾獲得里約奧運會男雙三米板冠軍和單人的亞軍，在巴黎，拉夫爾也將參加單人和雙人的比賽。

男子10米台可能是對「夢之隊」來說最具挑戰性的項目。去年福岡世錦賽上，中國跳水隊唯一丟金的項目就是男單10米台。當時奪冠的「黑馬」、澳大利亞選手卡西爾·魯索仍然需要注意；烏克蘭選手謝列達、英國選手諾亞·威廉姆斯和日本的玉井陸鬥也是值得關注的對手；復出的英國名將戴利也將出戰他的第五次奧運會，他將和威廉姆斯搭檔參加雙人10米台，兩人也是杜哈世錦賽亞軍。在東京奧運會上，正是戴利和隊友馬蒂·李贏得了這枚金牌，終結了中國隊在這一項目上的奧運四連冠。

「夢之隊」派出老將曹緣和楊昊出戰單人10米台，雙人則是楊昊和練俊傑。曹緣已是奧運「三冠王」，去年經歷了肩部手術後復出，經驗豐富技術純熟。楊昊是新科世錦賽冠軍，他與練俊傑的組合在世錦賽上已經獲得三連冠。

中國跳水隊目前在北京備戰，選手們在一次次隊內測驗中查漏補缺，打磨技術，期待巴黎奧運會滿載而歸。