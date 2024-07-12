溫網／連兩年4強拍退梅德維夫 阿爾卡拉斯2連霸差一勝

阿爾卡拉斯連續兩年闖進溫網決賽。（路透）

溫網男單4強賽今天晚間上演前後任球王對決，由挑戰衛冕的第3種子阿爾卡拉斯 （Carlos Alcaraz）出戰第5種子的梅德維夫（Daniil Medvedev），這也是雙方連續兩年在4強賽碰頭，儘管首盤梅德維夫率先拿下，不過阿爾卡拉斯後來居上，最終以6：7（1：7）、6：3、6：4、6：4逆轉勝出，連續兩年闖進到溫網決賽。

阿爾卡拉斯去年在溫網4強賽就曾遭遇梅德維夫，最終他以三個6：3直落三勝出，並在決賽擊敗挑戰衛冕的約克維奇 （Novak Djokovic），拿下生涯首座草地大滿貫賽冠軍。

今年阿爾卡拉斯挑戰衛冕之路卻是相當艱辛，僅有前兩輪以直落三勝出，接下來3輪都打得相當辛苦，在晉級4強賽後，阿爾卡拉斯則是與梅德維夫再度碰頭，且首盤開打後梅德維夫勢如破竹，開賽後率先破發取得3：1領先，儘管隨後遭到阿爾卡拉斯扳平並將該盤帶入搶七，但梅德維夫仍是以7：6（7：1）先下一城。

在先丟首盤後，阿爾卡拉斯也重新調整步調，在第二、三盤都未再給梅德維夫破發機會，以6：3、6：4逆轉戰局，並且在第4盤率先破發，儘管梅德維夫也展現極佳韌性在第二局破發扳平，但阿爾卡拉斯第7局再度破發得手取得領先，並在第10局的發球局中取得賽末點，最終也靠著梅德維夫回擊出界以6：4勝出，搶下決賽門票，距離二連霸僅差一勝。

阿爾卡拉斯在搶下今年男單首張決賽門票後，另外一張門票則將由約克維奇與世界排名第25名的義大利 好手穆塞蒂（Lorenzo Musetti）爭奪，其中穆塞蒂今年在溫網闖進4強已經改寫個人大滿貫生涯最佳成績，至於約克維奇則將挑戰生涯第8座溫網冠軍。