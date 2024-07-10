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溫網／台好手謝淑薇 繼女雙之後 混雙也晉八強

記者劉肇育／即時報導
我國雙打好手謝淑薇（下方右）與混雙波蘭搭擋傑林斯基攜手在溫網混雙16強賽出擊，挺進到8強賽。(路透)
我國雙打好手謝淑薇（下方右）與混雙波蘭搭擋傑林斯基攜手在溫網混雙16強賽出擊，挺進到8強賽。(路透)

溫布頓網賽，台灣雙打好手謝淑薇10日與混雙波蘭搭擋傑林斯基（Jan Zielinski）攜手在16強賽出擊，面對地主組合索爾茲伯里（Joe Salisbury）／華生（Heather Watson），在首盤一度大幅落後的情況下，最終以7：6（7：4）、6：4勝出，挺進到八強賽。

謝淑薇與傑林斯基，今年搭擋就在澳網拿下冠軍、法網闖進到四強；10日在溫網攜手奮戰，首輪一度陷入苦戰但最終驚險勝出的情況下，第二輪賽事同樣打得相當驚險。

在首盤賽事中，謝淑薇／傑林斯基開賽後被對手連保帶破連，一度以1：4大幅落後，不過接下來兩人穩住陣腳，先是在第7局回敬破發，並將首盤一路帶入搶七局，最終以7：6（7：4）逆轉搶下第一盤。

第二盤兩組人馬則是在盤中展開激烈的破發大戰，在前5局雙方都保住發球局的情況下，第6局謝淑薇／傑林斯基雖然率先破發，但下一局就遭到索爾茲伯里／華生回破發，在6至9局雙方都未能保住任何發球局。

在取得5：4領先得情況下，謝淑薇／傑林斯基頂住壓力在第10局再度打破對手發球局，以6：4勝出，搶下溫網八強賽門票，本季前三場大滿貫混雙賽事都至少打進到八強，謝淑薇也在女雙、混雙單日收下二勝。

謝淑薇與傑林斯基，今年搭擋就在澳網拿下冠軍。 (美聯社)
謝淑薇與傑林斯基，今年搭擋就在澳網拿下冠軍。 (美聯社)

謝淑薇 華生 澳網

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