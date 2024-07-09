台灣籃球員出場費「性別不平等」 男籃：願降價支持女籃

第42屆瓊斯盃國際籃球賽即將開打，中華隊藍隊男籃女籃兩隊代表及教練合影。(記者曾原信／攝影)

台灣瓊斯盃男、女籃出現出賽費差異爭議，今天職籃工會代表今年瓊斯盃中華男 籃藍隊和白隊選手，共同發出聯合聲明表示，若最終中華籃球協會僅給女籃選手新台幣3000元(約97美元)，男籃也將主動「降價」，和女籃有一致價碼，以實際行動支持女籃選手。

聯合聲明全文如下：

針對昨天引發討論的瓊斯盃男女籃選手「同工不同酬」爭議，為表示男籃選手 願與女籃選手在爭取平權 路上同行立場，我們公開宣示「關於本屆瓊斯盃出賽 費，如果最終中華籃協決定僅給女籃選手每場3000元(約97美元)，則男籃選手也將主動以一致標準處理」。

首先，中華男籃全體選手要感謝籃協雖參賽協議仍在協商中，但仍願意依《國民體育法》所揭櫫之出賽費原則，對外宣布將給予男籃選手每場5000元(約162美元)的善意。但是我們也認為，出賽費的給予不應因性別有差別待遇，或是成為分化選 的做法。

我們無法接受，如果是我們的姊妹、妻女投身國家隊時，必須要面對這種差別待遇，我們更希望大家可以看見，在台灣相對更為艱難的女籃環境中，女籃選手對於籃球的付出與熱情，絕對不亞於男籃選手。

不同於職業賽事有著各種商業價值的取捨，在國家隊中，每一件國家隊的球衣責任都是一樣的。在一起爭取平權的道路上，中華男籃藍、白兩隊選手，期盼 透過這次行動，一起讓台灣的籃球環境可以朝更友善的方向前進。