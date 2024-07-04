東奧冠軍 中國鉛球名將鞏立姣將5戰奧運

中國選手鞏立姣在比賽中。（新華社）

中國田徑協會4日晚公示巴黎奧運 會中國隊參賽名單。東京奧運 會女子鉛球冠軍鞏立姣將第五次出戰奧運會，短跑名將謝震業將身兼三項，女子鐵餅世錦賽冠軍馮彬以及競走名將劉虹、楊家玉等均在名單之中。

巴黎奧運會中國田徑隊共派出54名運動員參賽，其中男、女各27人，將參加田徑48個小項中27個小項的比拼。中國隊在女子鉛球、女子鏈球、男子110米欄、男子撐竿跳高、男子跳遠、男子三級跳遠以及男女馬拉松、男女競走等項目上均實現滿額（3人）參賽，衝金點仍集中在女子投擲和競走等項目。

現年35歲的鞏立姣將第五次參加奧運會，東京奧運會站上最高領獎台後，鞏立姣堅守賽場，仍在為突破21米的夢想衝刺。但她本賽季最好成績為19米98，排名世界第六，與東京奧運會奪冠成績20米58還有一定距離。鞏立姣透露，她此次目標是「爭冠軍、保前三」。

女子鐵餅世錦賽冠軍馮彬本賽季狀態穩定，個人最好成績67米89排名世界第三。上屆奧運會亞軍王崢此次將帶領兩名小將亮相女子鏈球賽場。不過遺憾的是，在東京創造歷史的奧運冠軍劉詩穎無緣巴黎，老將呂會會和新秀戴倩倩將攜手出戰。 中國女子競走集團優勢不減，馬振霞、楊家玉、劉虹今年在世界大賽上都取得了不俗戰績，中國隊也有望在奧運新增項目競走混合接力上衝刺獎牌甚至金牌。

蘇炳添宣佈缺席巴黎奧運會，另一短跑名將謝震業將挑大樑，參加男子100米、200米和男子4X100米接力三項比賽。中國女子4X100米接力隊未能獲得奧運資格，杭州亞運 會冠軍葛曼棋將參加巴黎奧運會女子100米單項比賽。

值得一提的是，本屆奧運會中國隊在一些小項上填補了長期的奧運參賽空白，23歲的王琦、20歲的熊詩麒將分別參加男子鏈球、女子跳遠比賽，這兩名運動員均是杭州亞運會冠軍。