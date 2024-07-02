溫網／大爆冷 女單衛冕者萬卓索娃首輪就出局

西班牙女將博薩斯‧瑪內羅(左)握拳慶祝勝利，一旁是被擊敗的上任冠軍萬卓索娃。(美聯社)

溫布頓 第2天就爆出大冷門，21歲的西班牙女將博薩斯‧瑪內羅（Jessica Bouzas Maneiro）在中央球場開場面對女單衛冕軍、名列第6種子的捷克好手萬卓索娃（Marketa Vondrousova），只花1小時又7分鐘就以6：4、6：2奪勝，讓萬卓索娃成為網球公開賽年代後，第2位首輪就出局的衛冕冠軍。

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博薩斯・瑪內羅世界排名83，和萬卓索娃有極大差距，且過去兩度挑戰大滿貫都是「一輪遊」，今天卻締造大冷門，她賽後訪問時難掩激動，「現在我非常開心，我認為這是我生涯最重要的時刻之一，這座球場太驚奇了。這是我人生中打過最棒的比賽，謝謝大家的到來。」

博薩斯・瑪內羅生涯從沒擊敗過世界排名前40的選手，過去也只碰過一次世界排名前10的對手，就是今年4月馬德里女網賽遭遇法網 前冠軍奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），今天擊敗世界第6且是衛冕的萬卓索娃，成為職業生涯最大勝利。

萬卓索娃成為網球公開賽年代後，溫布頓第2位首輪出局的女單衛冕冠軍，加入1994年「玉羅剎」葛拉芙被意外淘汰的行列，也讓今年溫布頓進入戰國時代。