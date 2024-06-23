伯明罕女網／輕鬆打趴中日組合 謝淑薇生涯35座金盃入袋

謝淑薇（左）和比利時搭檔梅騰絲捧起伯明罕女網女子雙打冠軍盃。(美聯社)

法網雖止步第二輪，台灣女網「一姊」謝淑薇 轉戰草地賽場有好的開始，她和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）一路打進伯明罕女網賽決賽，今天最終戰面對加藤未唯／中國張帥 再以6：1、6：3迎接本季第3冠，也是謝淑薇生涯第35座WTA巡迴賽等級金盃。

Champs 🤜🤛



The top seeds Hsieh Su-Wei and @elise_mertens take the doubles title in Birmingham!#RothesayClassic pic.twitter.com/Pwp70OQHcT — wta (@WTA) June 23, 2024

謝淑薇本周世界排名從第2小降一席，但和目前女雙球后梅騰絲仍是大會頭號種子，首輪總共只失2局就晉級，第二輪賞給對手「鴨蛋」下總共只失4局，4強賽更僅花57分鐘就以6：1、6：2迎接勝利。

今天決賽面對中日組合，頭號種子組合一開賽就連保帶破取得4：0領先，第5局梅騰絲發球局雖遭破發，但下一局張帥發球也遭台比組合破發，第7局謝淑薇的盤末發球局雖出現雙誤，但在15：40落後下連趕3分，包括關鍵分時謝淑薇兩側大角度的高吊球破壞對手節奏，最終逼出張帥回球出界，有驚無險保發下以6：1先下一城。

第二盤台比組合第3局率先破發，第7局再破發成功已取得5：2絕對領先；接續謝淑薇的賽末發球局雖遭破發，但台比組合第9局再度破發成功，最終就以6：3迎接金盃。

這場決賽是謝淑薇生涯第50場WTA巡迴賽女雙決賽，過去她已奪下34冠，包括兩度在伯明罕登頂，2012年摘下首冠是和匈牙利芭波絲（Timea Babos）共享榮耀，2019年是和剛退役的捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）合拍，今年再度登頂，也是和梅騰絲暨澳網 及印地安泉女網賽後的本季第3冠，兩人也可共享12820美金的冠軍獎金。