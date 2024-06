伯明罕女網／輕鬆打趴中日組合 謝淑薇生涯35座金盃入袋

法網雖止步第二輪,台灣女網「一姊」謝淑薇 轉戰草地賽場有好的開始,她和比利時搭檔梅騰絲(Elise Mertens)一路打進伯明罕女網賽決賽,今天最終戰面對加藤未唯/中國張帥 再以6:1、6:3迎接本季第3冠,也是謝淑薇生涯第35座WTA巡迴賽等級金盃。

Champs 🤜🤛



The top seeds Hsieh Su-Wei and @elise_mertens take the doubles title in Birmingham!#RothesayClassic pic.twitter.com/Pwp70OQHcT