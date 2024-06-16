剛加盟皇馬 姆巴佩不踢巴黎奧運 無緣為地主爭金

法國足球巨星姆巴佩。(美聯社)

法國國家足球 隊隊長姆巴佩今天承認，不會代表法國參加即將舉行的巴黎奧運 。

法新社報導，姆巴佩（Kylian Mbappe）說：「就奧運而言，我的俱樂部立場非常明確，那意味著，我認為我不會參加奧運，就這樣。」

法國在2024年歐洲國家盃（Euro 2024）首役征戰奧地利，25歲的隊長姆巴佩於賽前作以上表示。

他才剛與西班牙足球俱樂部皇家馬德里（Real Madrid）簽約，將在歐洲冠軍聯賽（UEFA Champions League，歐冠盃）新賽季加入陣中。

巴黎奧運男足7月24日由地主法國迎戰美國，距歐國盃決賽結束僅10天，而奧運金牌戰將於8月9日舉行。

西班牙球季則定於一週後展開。皇馬8月14日還將在波蘭華沙為歐洲足球總會超級盃（UEFA Super Cup）對陣義大利 甲級足球聯賽勁旅亞特蘭大。

之前曾表示希望能夠為執法國隊教鞭的亨利（Thierry Henry）效力的姆巴佩承認說：「9月加入新球隊不是開啟我的旅程最好的方式。我祝福法國隊一帆風順，我當然會觀賞所有比賽，以觀眾而不是球員的角色。我期盼他們把金牌留下來。」

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）本週也證實自己不會參加巴黎奧運，將與第2面奧運金牌無緣。