我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed會議+CPI緩解 史指站上5400點 再創新高

快看世界／小費文化越來越難懂 專家：5情況免給

就是要金牌 西班牙大小蠻牛夢幻雙打 進軍奧運網賽

中央社／馬德里12日綜合外電報導
「西班牙蠻牛」納達爾（右）與西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯，將組成雙打搭檔，參加下月開幕的巴黎奧運。(新華社)
「西班牙蠻牛」納達爾（右）與西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯，將組成雙打搭檔，參加下月開幕的巴黎奧運。(新華社)

西班牙網球協會今天宣布，剛在法網男單奪冠的西班牙新生代好手阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）將與同胞納達爾（Rafael Nadal）組成雙打搭檔，參加下月開幕的巴黎奧運

阿爾卡拉斯目前排名世界第二，上周才在法網紅土賽場，奪下生涯第三座大滿貫金盃，納達爾則坐擁22座大滿貫賽冠軍，14度在法網封王，而今年奧運網球比賽將於7月27日至8月4日在巴黎舉行。

西班牙男子網球國家隊教練費瑞爾（David Ferrer）證實，阿爾卡拉斯與納達爾不僅將參加巴黎奧運男單比賽，也將組成男雙搭檔。

另外，西班牙網球協會（RFET）會長羅曼（Miguel Diaz Roman）則表示：「我們有機會（在奧運）贏得兩枚或三枚獎牌。」

此前，納達爾曾在2008年北京奧運摘下男單金牌，並在2016年里約奧運男雙奪冠，但他現年已經38歲，曾因傷長期缺賽，一度位居球王的他目前世界排名264。

納達爾被球迷稱為「蠻牛」，並有「紅土之王」美名，阿爾卡拉斯外號為「小蠻牛」，被譽為納達爾的接班人。

巴黎奧運 納達爾 阿爾卡拉斯

上一則

NBA傳奇球星威斯特逝世 喬丹及詹姆斯帶頭致敬

下一則

NBA／泰托姆冠軍賽瘋狂打鐵 綠衫軍主帥：他仍在主導戰局

延伸閱讀

巴黎奧運／協和廣場、亞歷山大三世橋等地標性建築「華麗變身」

巴黎奧運／協和廣場、亞歷山大三世橋等地標性建築「華麗變身」
網球／巴黎奧運和納達爾夢幻聯手？阿爾卡拉斯目標拚金

網球／巴黎奧運和納達爾夢幻聯手？阿爾卡拉斯目標拚金
法網／「小蠻牛」接棒捧冠 納達爾嗨喊：為你的成功開心

法網／「小蠻牛」接棒捧冠 納達爾嗨喊：為你的成功開心
法網／阿爾卡拉斯封王 21歲奪3種場地大滿貫金盃

法網／阿爾卡拉斯封王 21歲奪3種場地大滿貫金盃

熱門新聞

法網女雙決賽，美國女將高芙(左)和捷克好手西妮雅可娃奪冠，兩人親吻金杯。(美聯社)

法網／20歲高芙女雙捧盃 集滿單雙打大滿貫冠軍

2024-06-09 19:32
水原6日坦承竊取大谷約1700萬美元償還賭債，也承認銀行詐欺和稅務詐欺罪名，最重恐面臨33年刑期。（美聯社）

水原一平連外送都沒得做 Uber Eats證實「已停權」

2024-06-08 03:40
阿爾卡拉斯在法國網球公開賽男單決賽擊敗德國名將澤瑞夫，奪下生涯首座法網冠軍。(擷自YouTube@Eurosport Tennis)

「小蠻牛」阿爾卡拉斯法網封王 奪生涯第3座大滿貫金盃

2024-06-09 14:04
巴黎奧運火炬傳遞5日在法國西部大西洋盧瓦爾省進行。美中混血自由式滑雪運動員谷愛凌作為當天第11號火炬手參與傳遞。(新華社)

巴黎奧運／谷愛凌手比「6」遞聖火 曝今夏觀戰的可愛煩惱

2024-06-05 20:15

NBA總冠軍賽G2／唐西奇大三元贏不了 塞爾蒂克2連勝

2024-06-09 22:39
厄文碰「綠衫軍」已吞下12連敗。(路透)

NBA／對老東家塞爾蒂克12連敗 厄文：對自己有點失望

2024-06-10 02:07

超人氣

更多 >
四血型誰最被推派麻煩事 他「同理心太強」總在照顧別人

四血型誰最被推派麻煩事 他「同理心太強」總在照顧別人
亞市出租屋 1男3女拎包入住爆衝突 華人屋主被迫開槍

亞市出租屋 1男3女拎包入住爆衝突 華人屋主被迫開槍
這5種車款 貶值率驚人

這5種車款 貶值率驚人
OnlyFans女模拍片「大叔盯著我看」 影片引發眾怒

OnlyFans女模拍片「大叔盯著我看」 影片引發眾怒
算給你看 到好市多加油形同免了會員費

算給你看 到好市多加油形同免了會員費