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MLB／大谷翔平閃電結婚不意外 道奇播報員想起紐約的他

記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平與真美子。圖取自IG
大谷翔平與真美子。圖取自IG

道奇隊播報員莫塔（Jose Mota）從大谷翔平天使時期就轉播他的比賽，比大谷先一步從紅轉藍，談到他在今年2月閃電公布婚訊，並沒有讓莫塔感到意外，他解釋，因為大谷在日本時就曾公開過自己的人生目標，其中也包括結婚。

莫塔過去負責天使賽事的西班牙語轉播，與大谷建立交情，直到2022年2月跳槽，轉戰Spectrum SportsNet LA頻道，負責道奇賽事轉播，隨著大谷加盟道奇，如今又在同一支球隊。

莫塔受訪聊到大谷翔平在今年2月公布的婚訊，他說：「我並沒有覺得意外，只是很為他開心。」他表示，「大谷在日本時就有公開過他的目標，他能在正式公開婚訊之前一直保守秘密，我覺得這對他是好事。」

他也提到，就像紐約洋基傳奇隊長基特（Derek Jeter），選手時期的私生活也相當神秘，「即便是在紐約，也沒有人知道太多關於他私生活的事，翔平就像基特。」

莫塔的轉播播報室和大谷的專屬包廂一樣位於道奇球場5樓，他時常看到真美子帶著狗狗Decoy在球場散步，他說：「棒球是大谷的工作，大谷需要有個人可以理解自己的工作，而她也是運動員出身，我確信他能站在大谷的立場感同身受。」

道奇 大谷翔平 日本

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