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大谷翔平吸金超人氣讓道奇賺翻 其他球團也受惠

記者蘇志畬／專題即時報導
大谷翔平吸金能力驚人。(美聯社)
大谷翔平吸金能力驚人。(美聯社)

道奇隊與大谷翔平在今年球季開打前簽下10年、7億美元的天價合約，這分破紀錄的薪資，道奇除了買到大谷翔平球場上的技能，也能從大谷經濟效益中獲得好處，甚至連其他球隊也可分一杯羹。

大谷翔平今年雖然只能以一刀流應戰，但依舊打出頂尖水準，甚至一度位居大聯盟9項打擊數據第一，至今表現符合身價，明年還可期待他再次展現「投打二刀流」，這分合約美國媒體目前評價「划算」。

大谷翔平的場外經濟效益更驚人，日本關西大學名譽教授宮本勝浩估算，大谷翔平加盟道奇後，帶來的經濟效益約865億1999萬日圓（約5516萬美元），遠高於去年大谷翔平在天使隊的最後一年的504億日圓經濟效益。

宮本勝浩的計算中，包含道奇球場觀眾消費增加約22億日圓、贊助收入約101億日圓，還有轉播權利金，大聯盟雖然未公布NHK的轉播金額，但華爾街日報曾指出2004到2009年NHK支付金額為2億7500萬美元，平均每年4600萬美元，而宮本簡單推估，如今一年可能要到8000萬美元。

不過，道奇球場去年平均進場人數為4萬7731人，本季至今為4萬6470大谷加入後目前看不到票房的幫助，而球衣銷售及海外轉播權利金的收入，都是由大聯盟統一分配，道奇只會分到1/30。

贊助則確實有差，今年道奇在大谷翔平加盟後，陸續與全日空、東洋輪胎、興和製藥、大創、日本管材Center、KOSE、木下工務店、THK、養樂多、築地銀章魚燒等10家日本企業簽下合作契約，其中大創、養樂多原本是天使隊的贊助商。

大谷翔平的經濟效益也外溢到其他球隊，「SeatGeek」發言人萊登（Chris Layden）就指出，大谷翔平加盟後，看得到更多球迷去購買客場的比賽，「因為主場的票實在太不好搶。」

紅人隊作法更直接，把握大谷翔平相隔5年再次造訪紅人主場的機會，推出克魯茲（Elly De La Cruz）與大谷翔平的聯名T恤，衣服上同時印製兩人的場上身姿。

紅人銷售部負責人赫曼（Allen Herman）表示，球隊過去也會放置其他球隊商品，但多半是同聯盟，販售大谷商品是第一次，「因為大谷與克魯茲都是目前大聯盟的獨角獸。」大谷翔平的超人氣，就連其他球隊也折服。

大谷翔平 道奇 日本

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