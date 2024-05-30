少年大谷→人夫大谷 真美子成道奇場邊最甜風景

大谷與田中真美子結婚後展現人夫感。 (美聯社)

從安那罕到洛杉磯 ，大谷翔平 在道奇 隊展開大聯盟生涯的第二篇章，緊跟著他的名字之後的熱搜關鍵字，開始出現「真美子」，大谷在道奇呈現與過去在天使時期不同的樣貌，褪去少年感，取而代之的是人夫感。

在天使幾乎0緋聞的大谷，卻在來到道奇後的第一個冬天密集以場外消息躍上媒體版面，2月29日閃電公布婚訊震驚全球棒壇，大谷熱血派的野球少年形象，在道奇轉換畫風為純愛派，過去連隊友都戲稱「以為他會和棒球結婚」，原來他已經悄悄經歷戀愛、婚姻，人生跨入下一階段。

大谷不吝於在訪問中談到太太，正值多事之秋，更讓他感激真美子陪伴在自己身邊，在經歷前任翻譯水原一平風波後，大谷曾說：「近幾周發生很多事情，這種時候身邊有沒有人感覺會差很多，很開心有他們（太太真美子、狗狗Decoy）陪在我身邊。」

真美子本季已多次帶著Decoy在專屬包廂內觀戰，成為道奇球場的場邊最甜風景，也數度在公開場合跟著大谷一起現身，低調穿搭流露優雅氣質，在大谷受訪時靜靜在後方守候，場外善舉也為大谷形象加分；日本媒體也持續挖掘真美子更多不為人知的面貌，她喜歡動物，尤其喜歡有著「世界上最快樂動物」之稱的短尾矮袋鼠，喜歡參觀神社及寺廟，收集御朱印。

大谷在道奇另一項改變還有受訪次數，在天使最後兩年幾乎只在投球日賽後受訪，「打」得再好也問不到人，多次引起美國媒體抱怨，去年甚至從8月9日後就不曾受訪。大谷本季因「封印」投手身分，道奇提前與他溝通，建議他每周一次接受聯訪，每次幾乎都是10分鐘起跳的談話內容，話題無所不及，賽後訪問也不少，各種大大小小、重要的和硬湊的紀錄都有可能得到他本人現身說法。

過去主跑天使新聞的前洛杉磯時報記者瓦倫祖拉（Sarah Valenzuela），今年1月曾在「Foul Territory」節目中分享，進到天使休息室被告誡的第一件事，就是大谷不接受一對一訪問，所以不要單獨和他說話，甚至只是想和他說聲嗨都不行，讓她很困惑，如果無法真正聽到大谷說話，要怎麼寫關於他的報導。

Dodgers Nation記者麥凱恩（Doug McKain）當時轉貼這段影片，回應：「如果大谷更常接受訪問會更好嗎？當然會，但超級球星會有超級球星的待遇，他可以隨心決定要說得更多或更少。」他繼續說道：「我認為道奇將會成為他永遠的家，他最終會給予我們更多訪問到他的機會。」